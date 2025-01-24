Μίτσκοσκι: Η Ελλάδα έχει τύψεις συνείδησης για το “μακεδονικό ζήτημα”

«Ίσως έχουν τύψεις συνείδησης (για το μακεδονικό ζήτημα), άρα το υποσυνείδητο λειτουργεί, ο Φρόιντ είναι περίεργο πράγμα. Αλλά δεν θα μπω σε μια τέτοια συζήτηση» δήλωσε σήμερα από τα Σκόπια ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις της επίσημης Αθήνας για τα όσα αυτός υποστήριξε περί «ανεπίλυτου μακεδονικού ζητήματος».

Τόνισε ότι το "μακεδονικό ζήτημα" δεν θα κλείσει μέχρις ότου δεν εκπληρωθούν οι βασικοί και στρατηγικοί στόχοι της χώρας του, που είναι να γίνει αυτή πλήρης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεύτερον, γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει μια πληθώρα αποφάσεων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της μακεδονικής κοινότητας στον ανατολικό γείτονά μας (σ.σ. Βουλγαρία), τα οποία δεν γίνονται σεβαστά. Μιλάμε για τον 21ο αιώνα, μιλάμε για ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα της μακεδονικής κοινότητας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Βλέπετε ότι στον 21ο αιώνα η μακεδονική ταυτότητα εξακολουθεί να αμφισβητείται. Θα ήταν ανεύθυνο, επιπόλαιο και προδοτικό εκ μέρους μου να πω ότι το μακεδονικό ζήτημα έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει και θα παλεύω για το μακεδονικό ζήτημα όσο είμαι πρωθυπουργός της μακεδονικής κυβέρνησης, διότι αυτό αναμένουν οι πολίτες από τον άνθρωπο που ηγείται της μακεδονικής κυβέρνησης» ανέφερε ακόμη ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

«Γνωρίζω ότι στο παρελθόν υπήρξαν άνθρωποι που ηγήθηκαν της μακεδονικής κυβέρνησης, για τους οποίους το μακεδονικό ζήτημα δεν ήταν καν ανάμεσα στις δέκα πρώτες προτεραιότητές τους, αλλά θα σας παρακαλούσα να συνηθίσετε σε μια κυβέρνηση στην οποία η πρώτη προτεραιότητα του πρωθυπουργού είναι το μακεδονικό ζήτημα» προσέθεσε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

