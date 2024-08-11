Με ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει "μερικές από τις θετικές εξελίξεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια" απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη "μήπως και κάποια στιγμή αρθρώσει έστω και μισή κοστολογημένη αντιπρόταση" όπως ανέφερε. Παράλληλα επισήμανε ότι "το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να επιστρέψει σε εποχές που «μαθητευόμενοι μάγοι» έταζαν στους πάντες τα πάντα".

"Με μεγάλη χαρά είδαμε τον κ. Κασσελάκη να κάνει ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα από τις διακοπές του, για να κάνει μία ακόμη ανάρτηση που θυμίζει τον παλιό «καλό» ΣΥΡΙΖΑ του καταγγελτικού, λαϊκίστικου λόγου, άνευ συγκεκριμένων αντιπροτάσεων και μάλιστα τη hard core εκδοχή του 2012-2015. Ευκαιρία, λοιπόν, να του υπενθυμίσουμε μερικές από τις θετικές εξελίξεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μήπως και κάποια στιγμή αρθρώσει έστω και μισή κοστολογημένη αντιπρόταση" ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο:

"Αυτή η κυβέρνηση έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ το 2019 στα 830 ευρώ το 2024 και προχωράμε βήμα - βήμα στην υλοποίηση της δέσμευσής μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1500 ευρώ έως το 2027.

Αυξήσαμε για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είδαν περισσότερο από έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι συντάξεις άρχισαν να αυξάνονται για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, ενώ αποδίδονται πλέον το πολύ σε 2 με 3 μήνες και όχι σε 3 χρόνια.

Οι πολιτικές μας στηρίζουν έμπρακτα τις νέες μητέρες. Καταβάλλουμε βοηθήματα κατά περίπου 10.000 ευρώ με τα επιδόματα γέννησης και μητρότητας.

Απλώσαμε δίχτυ προστασίας 10 δις ευρώ πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ενεργειακή κρίση.

Η ανεργία στην πατρίδα μας έπεσε τον Ιούνιο στο 9,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 15 χρόνια, έχοντας δημιουργήσει με την πολιτική που εφαρμόζουμε 400.000 καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Στην πρώτη τετραετία μειώθηκαν περισσότεροι από 50 φόροι και εισφορές. Στη δεύτερη τετραετία συνεχίζουμε την ίδια πολιτική με την αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά και τη μονιμοποίηση μια σειράς από προσωρινά μειωμένους φόρους.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας είναι κατά 4 φορές υψηλότερος του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ενώ η χώρα μας είναι πρώτη στην Ε.Ε. στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Εφαρμόζουμε, μετά από πολλές δεκαετίες, μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική με προγράμματα κοινωνικού τουρισμού δεκάδων εκατομμυρίων ετησίως.

Σε ένα κράτος που η λέξη «έλεγχος» ήταν άγνωστη, τον τελευταίο χρόνο έχουν ελεγχθεί περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 19,6 εκατ. ενώ τα στοχευμένα μέτρα αποδίδουν καθώς - σύμφωνα και με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ- καταγράφονται μειώσεις τιμών για έναν ακόμα μήνα".

Ο κ.Μαρινάκης απευθυνόμενος στον κ. Κασσελάκη, σημείωσε ότι όλα αυτά είναι μερικά από όσα έγιναν στην Ελλάδα, μέσα σε 5 χρόνια πρωτοφανών παγκόσμιων κρίσεων, και κατέληξε:

"Και έγιναν κατόπιν εφαρμογής ενός κοστολογημένου σχεδίου, χωρίς να χρεωθούν οι επόμενες γενιές.

Είναι δεδομένο ότι χρειάζονται πολλά περισσότερα για να αυξηθεί περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.

Αλλά το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να επιστρέψει σε εποχές που «μαθητευόμενοι μάγοι» έταζαν στους πάντες τα πάντα, κουνώντας το δάχτυλο και βαφτίζοντας το ψάρι κρέας ή τις παράνομες πισίνες «καλλωπισμένες δεξαμενές»".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.