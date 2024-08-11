Του Αντώνη Αντζολέτου

Μια προαναγγελθείσα παραίτηση, η οποία προφανώς δεν θα μπορούσε να αναβληθεί περισσότερο, φέρνει νέες καλοκαιρινές "φουρτούνες" στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Όθωνας Ηλιόπουλος δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα των "35" της Κουμουνδούρου.

Με την επιστολή του, όπως αναμενόταν, επιχειρεί να δώσει το "δαχτυλίδι" στον Στέφανο Κασσελάκη, όμως οι πιθανότητες να το πετύχει δεν είναι πολλές.

Η "κοινοβουλευτική τάξη", ο κανονισμός και ο εκλογικός νόμος δεν επιτρέπουν "ορισμό" νέου βουλευτή από τον παραιτηθέντα και αυτό έγινε ξεκάθαρο από την παρέμβαση συνεργατών του Κώστα Τασούλα.

Διευκρινίστηκε από το γραφείο του προέδρου της Βουλής πως στις 28 Αυγούστου, που θα λειτουργήσει και πάλι η Ολομέλεια, θα κληθεί να αναλάβει τα καθήκοντα της και να ορκιστεί η Πόπη Τσαπανίδου που είναι η πρώτη επιλαχούσα.

Τι έκανε με τη παρέμβασή του ο Όθωνας Ηλιόπουλος; Επιχείρησε να μεταφέρει την πίεση στους πέντε που πρέπει να παραιτηθούν προκειμένου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να λάβει την έδρα. Στο όνομα, μάλιστα της εκπροσώπησης του απόδημου ελληνισμού.

Οι "παροικούντες" στην Κουμουνδούρου γνώριζαν από την πρώτη στιγμή πως η προσπάθεια αυτή θα πέσει στο κενό, ωστόσο η επιλογή αυτή ήταν μονόδρομος. Για αυτό το λόγο κορυφαία στελέχη όπως η Θεοδώρα Τζάκρη, η Νίνα Κασιμάτη κ.α. έσπευσαν από χθες να υπερθεματίσουν υπέρ της πρότασης του καθηγητή του Χάρβαρντ ξεκινώντας ένα blame game για όσα θα ακολουθήσουν.

Μια πιθανή παραίτηση των «πέντε» θα έφερνε τον Στέφανο Κασσελάκη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς πριν το συνέδριο επιθυμεί να ισχυροποιήσει το θέση του. Είναι επίσης η καλύτερη ευκαιρία να «απαλλαγεί» από τον Σωκράτη Φάμελλο με τον οποίο οι σχέσεις τους δεν βρίσκονται στην καλύτερη φάση μετά την κριτική που του άσκησε ο νυν πρόεδρος της Κ.Ο. στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Αυτό που συντηρεί ουσιαστικά ο Στέφανος Κασσελάκης με τη επιθυμία του να μπει στη Βουλή είναι το μέτωπο που έχει ανοίξει με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι λίγοι όσοι προβλέπουν πως η Πόπη Τσαπανίδου - που έχει παραμείνει στο στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού και μέλος του Δ.Σ. του ιδρύματος του - θα ορκιστεί βουλευτής στα τέλη του μήνα. Ακόμα και αν δεν συνέβαινε αυτό ο Μιχάλης Καλογήρου, ως επόμενος επιλαχών, ανήκει επίσης στο πολύ στενό περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Θα ακολουθήσει ένα "ξεκαθάρισμα λογαριασμών", αναρωτιούνται πολλοί στην αξιωματική αντιπολίτευση από χθες;

Ενόψει συνεδρίου όλα είναι πιθανά, καθώς οι "87" και οι "8" της Πολιτικής Γραμματείας που ασκούν σκληρή εσωκομματική αντιπολίτευση στον Στέφανο Κασσελάκη είναι συνδεδεμένοι με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η βουλευτική έδρα ήταν έτσι και αλλιώς "χαμένη" για τον Στέφανο Κασσελάκη. Εκτός από την Τζένη Λειβαδάρου, που καταλαμβάνει στην έκτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας, πριν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται ο Αθανάσιος Τσακρής ο οποίος έχει συνταχθεί με τον "Κόσμο" του Πέτρου Κόκκαλη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τη Νέα Αριστερά για κοινή πορεία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλέξης Χαρίτσης και Πέτρος Κόκκαλης έχουν ήδη συμμετάσχει από κοινού σε εκδήλωση για την επιτυχία του νέου μετώπου στη Γαλλία, ενώ αρθρογράφησαν μαζί στην "Καθημερινή της Κυριακής".

Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Ζωρζέτα Λάλη η οποία έχει παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι το Νοέμβριο, ενώ από τον Μάρτιο δεν άφηνε κανένα περιθώριο να παραδώσει την έδρα της. Είχε γίνει γνωστό, μάλιστα στις αρχές της άνοιξης πως είχε επικοινωνήσει μαζί της και ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νομικός και πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρεται να παραμένει σταθερή στις θέσεις της θυμίζοντας πως η επιλογή για να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ήταν του Αλέξη Τσίπρα. Πλέον έχει ενταχθεί στις τάξεις της Νέας Αριστεράς.

Με δεδομένο πως την έδρα - εκτός απροόπτου - θα καταλάβει είτε πρόσωπο του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα είτε της Νέας Αριστεράς ένα νέο πεδίο σύγκρουσης ξεκινά στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικά στην πρώτη περίπτωση το επιχείρημα πως ο πρώην πρωθυπουργός "μπλοκάρει" την είσοδο του προέδρου του κόμματος στη Βουλή αναμένεται να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στην Κουμουνδούρου.

Στη δεύτερη περίπτωση η Κ.Ο. του Αλέξη Χαρίτση θα αποκτήσει άλλη μια έδρα - θα φτάσει τις 12 - και η σύγκρουση με την ηγετική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ενταθεί.

