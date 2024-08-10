Η Πόπη Τσαπανίδου θα κληθεί ως πρώτη επιλαχούσα να αναλάβει τα καθήκοντα βουλευτού Επικρατείας, σύμφωνα με συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής.

Ειδικότερα, τo Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων απευθύνθηκε στο Γραφείο των συνεργατών του Προέδρου της Βουλής, σχετικά με την υποβληθείσα σήμερα προς τον Πρόεδρο της Βουλής παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Όθωνα Ηλιόπουλου και τα επόμενα βήματα για την πλήρωση της βουλευτικής έδρας. Συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα διευκρίνισαν τα εξής:

α. Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι, βάσει του Συντάγματος, δικαίωμα του βουλευτή. Άπαξ και υποβληθεί δεν ανακαλείται.

β. Την παραίτηση ακολουθεί η ανακοίνωσή της στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά την ανακοίνωση ακολουθεί η πλήρωση της έδρας σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία. Εν προκειμένω θα κληθεί να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα η πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π.Τσαπανίδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.