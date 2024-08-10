Τζάγκρη για παραίτηση Ηλιόπουλου: Παραιτήθηκε να γίνει βουλευτής ο Κασσελάκης

«Το 2023 ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικράτειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκλέχτηκε Βουλευτής ο διακεκριμένος Καθηγητής Ιατρικής Όθων Ηλιόπουλος, σηματοδοτώντας την ουσιαστική ενίσχυση των δεσμών της δημοκρατικής παράταξης με τον Απόδημο Ελληνισμό», αναφέρει η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Θεοδώρα Τζάκρη. Προσθέτει ότι ο Καθηγητής Όθων Ηλιόπουλος «εισέφερε, όχι μόνο ένα στοχευμένο και ουσιώδες κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και ένα ήθος πρωτόγνωρο για τα πολιτικά δεδομένα της Ελλάδας».

Αναφέρει δε ότι σήμερα περιήλθε σε γνώση της, ως Γραμματέας της ΚΟ Οτου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «η παραίτηση του αξιότιμου συναδέλφου, καθώς παραμένει μάχιμος καθηγητής και ερευνητής σε πάρα πολύ σημαντικά και παγκόσμιας εμβέλειας προγράμματα που απαιτούν πολύ από τον χρόνο του εκτός Ελλάδας».

Συμπληρώνει ότι «σε μια κρίσιμη συγκυρία, στην οποία καθένας και καθεμία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Αξιωματική Αντιπολίτευση αφιερώνοντας το σύνολο του χρόνου τους, ο Καθηγητής Όθων Ηλιόπουλος έπραξε αυτό που πίστευε χρησιμότερο για την Πατρίδα και την Επιστήμη».

Τονίζει ότι «αφοσιώνεται στο επιστημονικό του έργο και, σύμφωνα με την δήλωσή του παραχωρεί την έδρα του στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη, προκειμένου, όχι μόνο να ενδυναμωθεί η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα δια της συμμετοχής του εκλεγμένου της προέδρου στο Κοινοβούλιο, αλλά και για να μην αλλοιωθεί ένα από τα ουσιώδη σημαινόμενα της εκλογής του, δηλαδή η φυσική εκπροσώπηση του Ελληνισμού της Διασποράς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Η κ. Τζάκρη, εκ μέρους όλων των συναδέλφων βουλευτών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως αναφέρει, εκφράζει τις «θερμές ευχαριστίες μας για την προσφορά του καθώς και τις θερμότερες ευχές μας για ευόδωση του επιστημονικού του έργου προς όφελος της ανθρωπότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

