Μαρινάκης: Προανακριτική για τα Τέμπη εφόσον «πέσει η Δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε πολιτικό όνομα»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη σύσταση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης στη Βουλή η οποία θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες για τα Τέμπη «εφόσον πέσει η Δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε πολιτικό όνομα» προανήγγειλε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται η κυβερνητική πλειοψηφία, ούτε η ΝΔ να σταθούν εμπόδιο».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «τα Τέμπη ήταν μια μαύρη ημέρα για τη χώρα και κανείς δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε κυρίως στους συγγενείς. Βίωσαν τον απόλυτο πόνο, μόνο συγγνώμη μπορούμε να ζητάμε για τις διαχρονικές ευθύνες. Για όσα δεν έγιναν, ασχέτως ποιος ήταν στην κυβέρνηση. Όσο για τις ποινικές ευθύνες αυτή θα γίνει μόνο από τη δικαιοσύνη και από κανέναν άλλον. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών και οφείλουμε να τη σεβαστούμε».

Μάλιστα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ψέματα σε βάρος του πρώην προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα: «Λέτε ψέματα ότι ο κ. Τασούλας έκρυψε τις μηνύσεις ή ότι τις έχει στο συρτάρι. Όλες είναι στη διάθεση σας και σας ρωτώ; Καταθέσατε κάποιο κατηγορητήριο και εμείς το απορρίψαμε; Μιλάτε για συγκάλυψη ενώ δεν υπάρχει αίτημα από τη δικαιοσύνη και ενώ για τις μηνύσεις που ήδη βρίσκονται στη Βουλή εσείς δεν έχετε καταθέσει πρόταση για έρευνα. Μια είναι η απάντηση. Δικαιοσύνη για όλους και όποια πρόσωπα και αν υποδείξει η έρευνα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί επιχείρησης συγκάλυψης και παρεμπόδισης των ερευνών για τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα μίλησε για μια πρωτοφανής προπαγάνδα πάνω σε επικίνδυνο έδαφος. «Πάνω στην προσπάθεια να βρει η αντιπολίτευση πολιτική σωσίβιο στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων χτίζονται μια σειρά από αφηγήματα που βασίζονται στην παραπληροφόρηση των πολιτών», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως οι ρυθμίσεις για επιτάχυνση διαδικασιών σε κρίσιμες ποινικές υποθέσεις, η χρήση ηχητικών ντοκουμέντων αλλά και η συγκρότηση ανεξάρτητων επιτροπών στο ΕΜΠ, που αποδεικνύουν, όπως επισήμανε από τα κυβερνητικά έδρανα, πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση συγκάλυψης. «Μία είναι η απάντηση. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για όλους και για όποια πρόσωπα και αν υποδείξει η έρευνα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.