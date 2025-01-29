Της Δώρας Αντωνίου

Η ένταση με την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη, αλλά και οι αντιδράσεις που καταγράφονται στην κοινή γνώμη δείχνουν ότι το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα με μια ιδιαίτερη δυναμική, που απαιτεί και τους ανάλογους χειρισμούς. Η κυβέρνηση κινείται συντεταγμένα σε δύο κατευθύνσεις: αφενός για να δείξει ότι αντιλαμβάνεται την απολύτως δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών και το αίτημα για πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος και της απόδοσης δικαιοσύνης. Και αφετέρου για να αποκρούσει τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη και σκόπιμη χρονοτριβή στην πορεία των ερευνών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε το στίγμα χθες, ενώ για το θέμα αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη.

«Να πούμε ότι είναι απολύτως λογικά όλα αυτά. Και οι συγκεντρώσεις, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί για δικαιοσύνη. Δεν είναι περίεργο πράγμα να θέλει ο κόσμος δικαιοσύνη. Είναι λογικό και επιβεβλημένο» επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, θέλοντας να δείξει ότι στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται και συμμερίζονται στην αγωνία που εκπέμπεται από την κοινωνία. Αναφερόμενος στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αργούς ρυθμούς στην έρευνα, τόνισε: «Ένας που θέλει να συγκαλύψει, όπως κατηγορούν τον Πρωθυπουργό, τι θα έκανε, κ. Οικονόμου; Θα πίεζε την Δικαιοσύνη, όπως έκανε η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση, που είχε και παραϋπουργείο Δικαιοσύνης και παρέμβαινε στην Δικαιοσύνη, και θα έλεγε: “Έλα, κλείσε την ανάκριση γρήγορα να πάμε σε δίκη, να πανηγυρίσουμε κιόλας ότι σε έναν χρόνο τελείωσε η ανάκριση, να τρέξουμε, να πάμε στο δικαστήριο” και πάει λέγοντας. Αν είχε γίνει αυτό, το παράνομο, αντιθεσμικό και υποτίθεται υπέρ μας, γιατί θα κλείναμε γρήγορα την ανάκριση, που είναι αδιανόητο, τι δεν θα είχαμε; Δεν θα είχαμε δύο πολύ σημαντικά, από ό,τι φαίνεται δεδομένα, που είναι και τα τελευταία, το ένα στην δικογραφία και ένα δεύτερο, του ΕΟΔΑΣΑΜ. Το ένα είναι το πόρισμα του ΕΜΠ, που θα δοθεί η απάντηση για την έκρηξη και για όλα τα υπόλοιπα. Περιμένουμε».

Είναι σαφής η διάθεση της κυβέρνησης να μην αφήσει αναπάντητα ερωτήματα και καταγγελίες, ώστε να μην τροφοδοτήσει περαιτέρω όλη αυτή τη συζήτηση για καθυστέρηση στις έρευνες. Φαίνεται ότι σε μια αρχική φάση, πάντως, οι διαστάσεις που λαμβάνει το θέμα ενδεχομένως υποτιμήθηκαν, ενώ δεν έλειψαν και τοποθετήσεις στελεχών που θεωρήθηκαν απαξιωτικές και υποτιμητικές για τις κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα την Κυριακή. Είναι, πλέον, διαφορετικό το ύφος αλλά και η ένταση με την οποία η κυβέρνηση επιλέγει να απαντήσει, καθώς και η διάθεση να μην αφήνονται να αιωρούνται αιχμές και υπόνοιες και να μην αφεθεί η πρωτοβουλία των κινήσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.