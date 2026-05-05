Καστανίδης - Ανδρουλάκης: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με αιχμές και πυρά προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόνο έκπληξη δεν προκάλεσε στα δημοσιογραφικά γραφεία η επιστολή αποχώρησης του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με την οποία έβαλε τελεία στη σχέση ζωής με τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Καστανίδης, που χαρακτήρισε τον ισχυρισμό Ανδρουλάκη για τις αλλαγές στο καταστατικό που ουσιαστικά τον απέκλεισαν από τα ψηφοδελτια του ΠΑΣΟΚ προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο.

Και ενώ οι διαρροές από τη Χ. Τρικούπη ήταν φειδωλές και στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει, το γάντι σήκωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Alpha, όπου σχολίασε ότι το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είναι συνεπής στους χαρακτηρισμούς των προέδρων του κόμματος.

«Και όσον αφορά στους χαρακτηρισμούς, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι’ αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστα Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Λίγο μετά ο Χάρης Καστανίδης από άλλο τηλεοπτικό παράθυρο απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάζεται τσίπα.

«Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους, διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει, ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του».

Και συνέχισε διευκρινίζοντας ότι δεν τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης, αλλά παραιτήθηκε το 1997 από υπουργός Μεταφορών με σκληρή δήλωση στον πρωθυπουργό τότε, διότι ενώ η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει να υπάρξουν κανόνες διαφάνειας στη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων με τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση -όπως ανέφερε- έκαναν πίσω και τότε υπέβαλε την παραίτησή του.

«Δεν ντρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σημίτης; Δεν ντρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012, όταν διαγράφηκα; 31 βουλευτές διαγράφηκαν» κατέληξε ο Χάρης Καστανίδης στο Action 24.

H έδρα της Θεσσαλονίκης και οι αλλαγές στο καταστατικό για τις θητείες των βουλευτών

Η ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Χάρη Καστανιδη ήρθε στις εκλογές του 2023 όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε την έδρα του στην Α' Θεσσαλονίκης, θέτοντας εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Χάρη Καστανίδη. Ακολούθησαν πολλά επεισόδια στον οργανωτικό τομέα και σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν, όπως φαίνεται , οι αλλαγές που αποφασίστηκαν στο καταστατικό για το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθετήθηκε για τους βουλευτές, που έχουν όριο τις 5 θητείες, κάτι που αποκλείει ουσιαστικά από τα ψηφοδέλτια τον Χάρη Καστανίδη ο οποίος εκλέχτηκε βουλευτής για πρώτη φορά σε ηλικία 25 ετών.

Πηγή: skai.gr

