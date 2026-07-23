Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε ισχυρή χρηματοδοτική βάση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2028-2034) με μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες της ελληνικής παραγωγής.

Τονίστηκαν ως προτεραιότητες η διασφάλιση εισοδήματος των παραγωγών, ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων, η κλιματική ανθεκτικότητα, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η βιοασφάλεια, η προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα και η διατήρηση ζωντανών αγροτικών περιοχών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς υποστήριξε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη θα επιτρέψει πιο στοχευμένες πολιτικές.

Τη διατήρηση μιας ισχυρής χρηματοδοτικής βάσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστική προσαρμογή στις ανάγκες της ελληνικής παραγωγής, έθεσε ως βασική προτεραιότητα η πολιτική και διοικητική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την τρίτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Στις παρεμβάσεις αναδείχθηκαν η διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, η ανταγωνιστικότητα και ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η κλιματική ανθεκτικότητα, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η βιοασφάλεια, η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα και η διατήρηση ζωντανών αγροτικών περιοχών.

Κοινό σημείο των τοποθετήσεων αποτέλεσε η θέση που έχει παρουσιάσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού περισσότερο στοχευμένων πολιτικών.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η εθνική θέση στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής παραγωγής, μεταξύ των οποίων ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα και οι αυξημένες ανάγκες του κτηνοτροφικού τομέα.

Ο Εθνικός Διάλογος χαρακτηρίστηκε βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης και ευρύτερα αποδεκτής ελληνικής θέσης, με τη συμμετοχή παραγωγών, περιφερειών και εκπροσώπων των φορέων του αγροτικού κόσμου.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, στόχος της κυβέρνησης είναι η νέα ΚΑΠ να διαμορφωθεί με την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της παραγωγής, ώστε να στηρίζει αποτελεσματικά τον πρωτογενή τομέα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στα χαρακτηριστικά και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Υπογράμμισε ότι η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική δημιουργεί δυνατότητες καλύτερου συντονισμού, αλλά συνοδεύεται και από κινδύνους αποδυνάμωσης της ΚΑΠ, ανταγωνισμού για τους διαθέσιμους πόρους και μεταφοράς μεγαλύτερου βάρους στα κράτη-μέλη.

Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί μια ισχυρή και πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, με επαρκή και προβλέψιμη χρηματοδότηση.

«Περισσότερη ευελιξία δεν μπορεί να σημαίνει λιγότερη Ευρώπη. Διεκδικούμε μια ισχυρή και πραγματικά κοινή ΚΑΠ με επαρκή χρηματοδότηση», υπογράμμισε.

Ο κ. Ανδριανός στάθηκε επίσης στη διασφάλιση κοινοτικής στήριξης ύψους 21 εκατ. ευρώ, για τη δαπάνη αγοράς λιπασμάτων, στην οποία προστίθενται 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους.

Ως βασικές προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο παρουσίασε τη δίκαιη εισοδηματική στήριξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, την κλιματική ανθεκτικότητα, την ορθολογική διαχείριση του νερού, την ανανέωση των γενεών και τη διατήρηση ζωντανών αγροτικών περιοχών.

Έδωσε ακόμη έμφαση στην ανάγκη ομαλής μετάβασης στη νέα ΚΑΠ, χωρίς χρηματοδοτικά κενά ή διακοπές στις άμεσες ενισχύσεις και στα έργα που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, καθώς και χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία.

Μοναδική ευκαιρία χαρακτήρισε, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, τον επαναπροσδιορισμό του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας.

«Η νέα ΚΑΠ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας», επισήμανε.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, προκειμένου οι εφαρμοζόμενες πολιτικές να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές παραγωγικές και γεωγραφικές ανάγκες κάθε χώρας και οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται σε επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και βιώσιμο εισόδημα για τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική σημασία της κτηνοτροφίας και στις επιπτώσεις των πρόσφατων επιζωοτιών, οι οποίες, όπως ανέφερε, ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της βιοασφάλειας, της πρόληψης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Γνωστοποίησε ότι το υπουργείο έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς όλες τις περιφέρειες της χώρας, ζητώντας να υποδείξουν νέα σημεία στα οποία απαιτείται ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου δικτύου πρόληψης και ελέγχου.

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις του ΥΠΑΑΤ, σημείωσε ότι με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ιχνηλάτησης αιγοπροβάτων και του νέου πλαισίου πληρωμών και ελέγχων επιδιώκεται η διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της ορθής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Στις προτεραιότητες για την κτηνοτροφία συμπεριέλαβε τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βιοασφάλεια, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, καθώς και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική ύπαιθρο.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, επισήμανε από την πλευρά του ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να διατηρήσει ισχυρή χρηματοδοτική βάση και να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη ευελιξία που προτείνεται για τα κράτη-μέλη στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων δημιουργεί νέες δυνατότητες, απαιτεί όμως παράλληλα στοχευμένο εθνικό σχεδιασμό, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.

«Η γεωργία δεν είναι μία ακόμη δημόσια πολιτική. Είναι ο τομέας που εξασφαλίζει την παραγωγή τροφίμων, στηρίζει την περιφέρεια, διατηρεί ζωντανές τις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει καθοριστικά στην ανθεκτικότητα της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φιλιππής σημείωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, διεκδικώντας επαρκή προϋπολογισμό, ουσιαστική προστασία των πόρων που κατευθύνονται στη γεωργία και κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τον μικρό και κατακερματισμένο κλήρο, τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα.

Πρόσθεσε ότι επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα καταστήσει την ελληνική γεωργία πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και βιώσιμη, αλλά και περισσότερο ελκυστική για τη νέα γενιά παραγωγών.

Η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα, χαρακτήρισε τον Εθνικό Διάλογο κρίσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής, τεκμηριωμένης και ευρύτερα αποδεκτής ελληνικής θέσης στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις.

Η κ. Ζέρβα αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από τη νέα ΚΑΠ, καθώς και στις βελτιώσεις που, όπως είπε, έχουν ήδη επιτευχθεί, ύστερα και από ελληνικές παρεμβάσεις κατά τη διαπραγμάτευση του νέου θεσμικού πλαισίου.

Τόνισε ότι ο διάλογος επικεντρώνεται στις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και της υπαίθρου, ενώ οι πρώτες συνεδριάσεις έχουν ήδη αναδείξει κοινούς προβληματισμούς και προτεραιότητες.

Κάλεσε, τέλος, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία και να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση της εθνικής θέσης, χαιρετίζοντας ιδιαίτερα τη συμβολή των Περιφερειών και των φορέων που έχουν ήδη ανταποκριθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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