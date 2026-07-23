Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς ξεκίνησε τη σκευωρία Novartis και επιχείρησε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας

Σφοδρή επίθεση κατά του Μάριου Σαλμά εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την υπόθεση Novartis, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε επιχειρήσει να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στο αμερικανικό πρόγραμμα, ενώ τον κατηγορεί ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 «ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής της σκευωρίας και ότι αργότερα ευνοήθηκε από απόφαση του ΕΟΠΥΥ για διαγραφή οφειλής ύψους 176.677 ευρώ».

Στην ανάρτησή του, επικαλούμενος έγγραφα που κατατέθηκαν σε σχετική δίκη, υποστηρίζει ότι ο Μάριος Σαλμάς είχε αρχικά επιχειρήσει να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, με στόχο «να λάβει αμοιβή». «Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω» συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη.



Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο… pic.twitter.com/9inYiUjQFO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 23, 2026

Κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του την Τετάρτη στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς είχε υποστηρίξει ότι ο κ. Γεωργιάδης ζητούσε από φαρμακευτικές εταιρείες να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, ζητώντας παράλληλα να επανεκκινήσει η έρευνα για την υπόθεση Novartis και δηλώνοντας ότι θα καταθέσει πρόσθετα στοιχεία στην Εισαγγελία.

Στην ομιλία του κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του, ο Μάριος Σαλμάς διατύπωσε σειρά ισχυρισμών για τους χειρισμούς της υπόθεσης Novartis, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης επικοινωνούσε με προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης και του είχε υποσχεθεί στήριξη, ισχυρισμούς τους οποίους ο υπουργός απορρίπτει.

«Ο κ. Γεωργιάδης όσο ωρύονταν για τους μάρτυρες της Novartis, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας ως “Αναστασίου”, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του, πως θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το “ξεπληρώσει”, ισχυρίστηκε ο κ. Σαλμάς.

Πηγή: skai.gr

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