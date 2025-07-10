Λογαριασμός
Tο πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου η ΚΥΑ για τους 10.000 νέους διορισμούς στην Εκπαίδευση

Κατόπιν, από τις 11 έως και τις 18 Αυγούστου αναμένεται να ορισθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορισμού από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς

Δάσκαλος και μαθητές τάξης

Σε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των 10.000 νέων διορισμών προέβη το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θα αφορά στον καθορισμό των 10.000 κενών θέσεων εκπαιδευτικών για διορισμό ανά κλάδο/ειδικότητα και μουσική ειδίκευση.

Κατόπιν, από τις 11 έως και τις 18 Αυγούστου αναμένεται να ορισθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορισμού από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι διοριζόμενοι υποχρεούνται να προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση του διορισμού τους.

