Σε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των 10.000 νέων διορισμών προέβη το υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θα αφορά στον καθορισμό των 10.000 κενών θέσεων εκπαιδευτικών για διορισμό ανά κλάδο/ειδικότητα και μουσική ειδίκευση.
Κατόπιν, από τις 11 έως και τις 18 Αυγούστου αναμένεται να ορισθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορισμού από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι διοριζόμενοι υποχρεούνται να προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση του διορισμού τους.
Αθηνά Καστρινάκη
