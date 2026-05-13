«Η παραβατικότητα κυρίως σε πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, είτε από εξωπανεπιστημιακούς είτε από κάποιους φοιτητές, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, γιατί δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να τους αντιμετωπίσει» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

«Όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια πολίτη, καθηγητή ή φοιτητή, τότε η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνει παραπάνω» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια.

«Δημοκράτης είναι αυτός που θέλει να καταργηθεί το άσυλο ανομίας και ζητά από την αστυνομία να συλλαμβάνει τους εγκληματίες» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σχετικά με το ναυτικό drone, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε χώρας, εν προκειμένου της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας».

«Η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, της Ουκρανίας, που είναι και η ευρωπαϊκή θέση είναι σταθερή αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και αυτονόητα», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν η στάση της Ελλάδας αλλάξει απέναντι στην Τουρκία σε περίπτωση που ψηφιστεί από το τουρκικό κοινοβούλιο και γίνει νόμος, η αντίληψή της περί «Γαλάζιας Πατρίδας», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «είμαστε σε αναμονή», ωστόσο τόνισε ότι μία τέτοια κίνηση είναι για εσωτερική κατανάλωση, «δεν παράγει κανέναν έννομο αποτέλεσμα, ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».



Πηγή: skai.gr

