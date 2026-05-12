Υπ. Παιδείας για επεισόδια ΑΠΘ: Θα εφαρμοστεί το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ΑΕΙ, χωρίς εκπτώσεις

Την καταδίκη του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εναντίον φοιτητών, εξέφρασε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας μέσω ανακοίνωσης του Υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητή Νίκου Παπαϊωάννου.

Στην ανακοίνωση το υπουργείο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα επεισόδια στο ΑΠΘ και ότι θα εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

«Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν» τονίζεται επίσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων.

Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.