ΠΑΣΟΚ για Συνταγματική Αναθεώρηση: Τι συζήτησαν οι βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου όταν έκλεισαν οι κάμερες

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τα κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν για τις προτάσεις του κόμματος και τον διάλογο που ανοίγει ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την πρόταση να αναμένεται να εμπλουτιστεί από τη δημόσια διαβούλευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως σανίδα σωτηρίας.

«Ο λαός καταλαβαίνει: Ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κακοποιεί τους θεσμούς, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Το Σύνταγμα δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού, ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση σε αποδρομή» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το κράτος δικαίου και η αναθεώρηση του άρθρου 86 είναι στην προμετωπίδα των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ με τη ρύθμιση που προτείνεται να απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο. Αν η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Στη δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί από πλευράς ΠΑΣΟΚ και η αναθεώρηση του άρθρου 110. Η πράσινη παράταξη προτείνει η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή, αλλά και αλλαγές στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που στο ΠΑΣΟΚ προτείνουν να εκλέγεται με 3/5 από τη Βουλή και μέχρι να επιτευχθούν τα 3/5 παρατείνεται η θητεία του νυν Προέδρου. Στη χθεσινή συνεδρίαση οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άννα Διαμαντοπούλου πρότεινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει και περισσότερες αρμοδιότητες.

Στη Χ. Τρικούπη τονίζουν και την ανάγκη της αναθεώρησης του άρθρου 16 με ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και παράλληλη ενίσχυση του δημοσίου Πανεπιστημίου. Ο Γιώργος Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης έριξε πυρά στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της Παιδείας.

Ανάμεσα στα άρθρα που προτείνονται για αλλαγή είναι και η αναθεώρηση του άρθρου 7, ώστε να αναγνωρίζονται οι γυναικοκτονίες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να το προτάσσει στην εισαγωγική του τοποθέτηση: «Θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους» σημείωσε.

Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται και προσθήκη νέας διάταξης 21Α, με την οποία κατοχυρώνεται ρητά η αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τελευταίες προτάσεις προκάλεσαν εσωτερική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ για το αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πρόταση του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε στη διάρκεια της συνεδρίασης όσον αφορά τις γυναικοκτονίες ότι η ποινική απαξία σταθμίζεται από τους ποινικούς νόμους και το ποινικό δίκαιο και δεν μπορούν να σταθμιστούν από το Σύνταγμα. Όσον αφορά την ένταξη στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ των αμβλώσεων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κ. Αποστολάκη φέρεται να ανέφερε ότι είναι ένα λελυμένο θέμα από το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι δεύτερες σκέψεις για το αν θα πρέπει να ενταχθεί στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ το άρθρο 21Α, με την ίδια ματιά ότι δηλαδή είναι ήδη κατοχυρωμένο νομικά δικαίωμα, είχαν τόσο ο Στέφανος Παραστατίδης, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, αλλά και άλλα στελέχη της πράσινης παράταξης.

Ανάμεσα οι βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση:

1. Αναθεώρηση του άρθρου 86: Ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών

Η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

2. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία

Μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ).

Συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.

3. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών

4. Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.

5. Εκλογή ΠτΔ: εκλέγεται με 3/5 από τη Βουλή. Μέχρι να επιτευχθούν τα 3/5 παρατείνεται η θητεία του νυν.

6. Αναθεώρηση του άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και παράλληλη ενίσχυση του δημοσίου Πανεπιστημίου

7. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας. Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

8. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.

9. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, με τη σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση αυξημένων εγγυήσεων για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.

10. Αναθεώρηση του άρθρου 7, ώστε να τεθούν η προστασία από την Έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ως υποχρέωση του Κράτους

11.Προσθήκη νέας διάταξης 21Α, με την οποία κατοχυρώνεται ρητά η αναπαραγωγική αυτονομία της γυναίκας υπό τις προϋποθέσεις του νόμου

Πηγή: skai.gr

