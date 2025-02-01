«Μια από τις πιο επικίνδυνες προεκτάσεις του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, για το οποίο όλοι μας περιμένουμε απαντήσεις από τη δικαιοσύνη και μόνο από εκείνη, είναι η παραπλάνηση της κοινής γνώμης με αιτιάσεις ή θεωρίες που εμφανίζονται ως "αποκαλύψεις" και τις οποίες υιοθετεί στη συνέχεια η αντιπολίτευση, μάλιστα πολλές φορές η αξιωματική, σε χρόνο ρεκόρ» αναφέρει σε ανακοίνωσή του υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Πριν από περίπου έναν χρόνο, με αφορμή ένα δημοσίευμα εφημερίδας, η αντιπολίτευση έφτασε στο σημείο να κατηγορεί την κυβέρνηση για "μονταζιέρα" αναφορικά με τα ηχητικά της μοιραίας νύχτας του δυστυχήματος, κατηγορία η οποία κατέληξε στη κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης στη Βουλή.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε υποστηρίξει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπήρξε καμία "μονταζιέρα Μαξίμου" και ότι το σύνολο των συνομιλιών παραδόθηκε αυτούσιο στη δικαιοσύνη» αναφέρει.

«Σήμερα, διαβάζουμε σε δημοσιεύματα ότι το πόρισμα του ΕΜΠ επιβεβαιώνει το αληθές των ισχυρισμών μας και διαψεύδει πανηγυρικά τα ψεύδη της αντιπολίτευσης.

Φαίνεται, όμως, ότι το πάθημα για την αντιπολίτευση δεν έχει γίνει μάθημα. Πριν λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ βιάστηκε και πάλι να υιοθετήσει σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην μεταβατικός πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης, είχε με επιστολή του ζητήσει να διακοπούν όλα τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου για λόγους ασφαλείας» προσθέτει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει ότι αυτό είναι ψέμα και εξηγεί ότι ο κ. Γραμματίδης ουδέποτε έθεσε θέμα ασφάλειας των σιδηροδρόμων, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας του είτε μετά την αποχώρησή του.

«Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο ίδιος σε ανακοίνωσή του, έστειλε μια σειρά από προτάσεις για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, 25 ημέρες μετά την αποχώρησή του από την θέση του μεταβατικού προέδρου του ΟΣΕ, μια εκ των οποίων αναφερόταν στο ενδεχόμενο διακοπής δρομολογίων, όχι για λόγους ασφαλείας, αλλά για την επίσπευση ολοκλήρωσης έργων υποδομής στο δίκτυο» αναφέρει.

Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι για ακόμα μια φορά, η πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι είναι εντελώς αντίθετη από τις αιτιάσεις που υιοθετεί η αντιπολίτευση.

«Είναι φανερό και δεν θα σταματήσουμε να το επισημαίνουμε, απαντώντας παράλληλα σε κάθε ψευδή ισχυρισμό ο οποίος εμπεριέχει παραπλανητικά δεδομένα, ότι τα κόμματα της Αντιπολίτευσης έχουν δει ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας ως ευκαιρία να διασωθούν πολιτικά, χωρίς μάλιστα να τους ενδιαφέρει αν αυτό γίνεται στις πλάτες ανθρώπων που βίωσαν τον απόλυτο πόνο.

Για δύο πράγματα έχουμε καθήκον:

να διασφαλίσουμε ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει απερίσπαστη σωστά τη δουλειά της και ότι θα αποδώσει ευθύνες χωρίς αστερίσκους και

να αποκρούσουμε κάθε απόπειρα εργαλειοποίησης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών από την αντιπολίτευση» καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.