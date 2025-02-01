Μαρινάκης για Τέμπη: Καμία συγκάλυψη για κανέναν και για τίποτα

«Καμία συγκάλυψη για κανέναν και για τίποτα» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση για τη συγκάλυψη «δεν δέχεται μύγα στο σπαθί της».

Σε ερώτηση για δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» με τίτλο: «Σταματήστε όλα τα δρομολόγια. Υπόμνημα σοκ στον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε: «Κάποιο υπόμνημα, κάποια επιστολή που να το λέει αυτό εγώ δεν γνωρίζω. Προφανώς είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει και το αρμόδιο υπουργείο».

«Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε ήταν ότι ο μη εκτελεστικός μεταβατικός πρόεδρος του ΟΣΕ, μέχρι να παραιτηθεί, δεν έχουμε εικόνα ότι έχει στείλει κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως, το ξαναλέω, να αναφέρεται το δημοσίευμα σε μια εκ των υστέρων πρόταση που είχε κάνει, μεταξύ άλλων προτάσεων, η οποία έλεγε όχι για λόγους ασφαλείας αλλά για λόγους ολοκλήρωσης των έργων να διακοπεί η λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνουν πιο γρήγορα οι εργασίες. Η πρώτη εντύπωση που έχω είναι αυτή γιατί θέλουμε να δίνουμε απαντήσεις στο λεπτό. Η ενημέρωση από το πρωτοσέλιδο αυτό είναι πρωινή, ότι δεν έχει θέσει θέμα ασφαλείας, δηλαδή ακόμη και η πρόταση αυτή εκ των υστέρων είναι για να γίνουν πιο γρήγορα τα έργα, αλλά για το σίγουρο θα επανέλθω» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «είναι άλλο πράγμα να λες "εγώ πιστεύω ότι μεταφερόταν το Α, το Β, το Γ" το οποίο θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και η απάντηση η σωστή είναι "δεν μπορώ να γνωρίζω", από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αιτίαση, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτή η αιτίαση. Και είναι άλλο πράγμα να λες ότι αυτό είναι μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια μεταφοράς λαθρεμπορίου με τις πλάτες της κυβέρνησης».

«Η πρώτη αιτίαση, είναι ένα αίτημα, βασικά, ενός διαδίκου -το οποίο θα το κρίνει αν ισχύει ή όχι - μια αιτίαση την οποία θα την επιβεβαιώσει ή θα την απορρίψει η δικαιοσύνη. Το δεύτερο, το να συνδέεις μια κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό με ένα κύκλωμα το οποίο θέλει να συγκαλύψει η κυβέρνηση, είναι θεωρία συνωμοσίας» υπογράμμισε.

«Αντίστοιχα, είναι άλλο πράγμα να λες ότι δεν έγιναν καλοί χειρισμοί εκ των υστέρων και άλλο πράγμα να λες ότι έγινε μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη. Στο πρώτο θα απαντήσει η δικαιοσύνη. Στο δεύτερο απαντά και η κοινή λογική» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Ενώ ακόμα δεν έχουμε το κλητήριο θέσπισμα της ανάκρισης, ούτε καν την πρωτόδικη απόφαση γι' αυτή την υπόθεση, τον νοιάζει η αλήθεια τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Φάμελλο, τους νοιάζει η αλήθεια; Όχι. Τους νοιάζει η πολιτική εκμετάλλευση».

«Το αίτημα είναι πρόταση δυσπιστίας. Τι σημαίνει αυτό το αίτημα: Άλλο αν δεν θα γίνει δεκτό. Έστω ότι γίνεται δεκτό. Όπως πολύ σωστά είπατε σημαίνει εκλογές. Πότε; Στη μέση της τετραετίας. Γιατί; Για ένα τραγικό δυστύχημα που διερευνάται. Από ποιους; Από κόμματα που ακόμα δεν έχουν καταθέσει πρόγραμμα. Ούτε για τον σιδηρόδρομο» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα υποβάλλουν ένα αίτημα πολιτικό πάνω σε ένα ζήτημα δικαστικό και πολύ τραγικό, χωρίς να έχουν πρόγραμμα, που οδηγεί σε εκλογές, χωρίς να έχουν πρόγραμμα. Και τι θέλουν; Μόνο την πολιτική εκμετάλλευση».

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η δήλωση του κ. Φλωρίδης απευθυνόταν στην αντιπολίτευση και όχι στους συγγενείς και πρόσθεσε «να καταλάβουν οι πολίτες, οι οποίοι είναι δικαίως οργισμένοι και δυστυχισμένοι, ότι υπάρχει μία προσπάθεια παραπληροφόρησης για το θέμα της συγκάλυψης. Για όλα τα υπόλοιπα θα απαντήσει η δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

