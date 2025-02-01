Διαψεύδει ο Γ.Γραμματίδης δημοσίευμα: Δεν έθεσα θέμα ασφαλείας του ΟΣΕ, αλλά ολοκλήρωσης έργων

Διαψεύδει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα ο τέως πρόεδρος του ΟΣΕ Γιάννος Γραμματίδης, αναφορικά με υπόμνημά του προς το υπουργείο Μεταφορών και τον πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο του 2024 για αναστολή λειτουργίας των επιβατικών συρμών για λόγους ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του ο κ. Γραμματίδης σημειώνει: «Σε σχέση με σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας 'Τα Νέα' και του εγκρίτου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου που αναφέρεται σε Εμπιστευτικό Υπόμνημα που απέστειλα μόνο στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και σε καμία άλλη αρχή, αφού υπέβαλλα την παραίτησή μου από την Προεδρία του ΟΣΕ τον περασμένο Οκτώβριο, αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω την εξής διευκρίνιση: με το ανωτέρω σημείωμά μου πρότεινα διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΟΣΕ και των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, μεταξύ των οποίων και την επί διετία τουλάχιστον αναστολή της λειτουργίας των επιβατικών συρμών, όχι για λόγους ασφαλείας, αλλά για να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών στη Θεσσαλία από τις θεομηνίες Daniel και Elias, όπως και τα έργα εγκατάστασης των αυτόματων σιδηροδρομικών ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ) στη Βόρεια Ελλάδα για τα οποία το Υπουργείο Μεταφορών επί Προεδρίας μου διέθεσε έκτακτο κονδύλι 25 εκατ. ευρώ».

Όπως επισημαίνει ο κ. Γραμματίδης με το υπόμνημα: «Πρότεινα επίσης την εξαίρεση από το μέτρο της αναστολής των Προαστιακών Γραμμών Αθήνας-Αεροδρομίου, Αθήνας-Χαλκίδας, Αθήνας Κορίνθου και Λαρίσης-Θεσσαλονίκης και επειδή έκρινα ότι η αναστολή δεν θα ήταν απαραίτητη, αλλά και για λόγους κοινωνικούς. Παράλληλα, η διακίνηση του επιβατικού κοινού θα μπορούσε να γίνει οδικώς με μέσα που θα διέθετε η Hellenic Train. Εξαίρεσα μάλιστα τις εμπορικές μεταφορές που θα μπορούσαν να γίνονται τμηματικά επί μονής γραμμής, αφού η δεύτερη γραμμή θα ήταν υπό κατασκευή, για να μην προκληθούν ζημίες τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στην επιχειρηματικότητα.

» Εξακολουθώ ακόμα και σήμερα να πιστεύω ότι μία τέτοια λύση θα ήταν ιδανική για κάθε εμπλεκόμενο, πιο συγκεκριμένα για τον ΟΣΕ, που θα επικεντρωνόταν στο έργο της επίσπευσης και ολοκλήρωσης όλων των ανωτέρω έργων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εικόνας και τής λειτουργίας των σιδηροδρομικών σταθμών, για τις εργοληπτικές εταιρείες που ακώλυτα θα υλοποιούσαν αυτά τα έργα, για την Hellenic Train, που έτσι θα μπορούσε να φέρει νέο σύγχρονο τροχαίο υλικό που θα βελτίωνε τις συνθήκες και τους χρόνους μεταφοράς του επιβατικού κοινού, αλλά και για το ίδιο το επιβατικό κοινό, στο οποίο θα παραδιδόταν ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο και από πλευράς υποδομής αλλά και από πλευράς πλήρους λειτουργίας όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών συστημάτων όπως ενδεικτικά τα ETCS, GSM-R, SCADA, WiFi κ.ά. και με δυνατότητες διευρωπαϊκής διασύνδεσης. Εξακολουθώ να πιστεύω παράλληλα ότι ένα τέτοιο μέτρο και το αποτέλεσμά του θα ενίσχυαν το αίσθημα ασφάλειας τής κοινωνίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο τέως πρόεδρος του ΟΣΕ αναφέρεται και στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου γράφοντας: «Τέλος, δύο λόγια για την ασφάλεια της σιδηροδρομικής λειτουργίας: τόσο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μου στον ΟΣΕ, όσο και μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής μου θητείας σε κάθε δημόσια και ιδιωτική δήλωσή μου, επέμενα και εξακολουθώ με απόλυτη βεβαιότητα να πιστεύω ότι η ασφάλεια στη λειτουργία του σιδηροδρόμου είναι απόλυτη βασισμένη σε πέντε υπερσύγχρονα Κέντρα Τηλεδιοίκησης (ΣΚΑ, Κόρινθος, Λάρισα, Λιανοκλάδι και Θεσσαλονίκη), σε τέσσερα επίσης υπερσύγχρονα Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων πλήρως εξοπλισμένων με κάμερες τελευταίου τύπου και, τέλος, στο προσωπικό του ΟΣΕ που μοχθεί καθημερινά για την ομαλή λειτουργία των συρμών και την ασφαλή διακίνηση του επιβατικού κοινού».

Η ανάρτηση του κ. Γραμματίδη:

Με αφορμή το δημοσίευμα των Νέων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε: «Σήμερα αποκαλύπτεται από το δημοσίευμα των Νέων πως ο παραιτηθείς πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ Γιάννος Γραμματίδης με υπόμνημα του προς τον Πρωθυπουργό τον Οκτώβριο του 2024, ενάμιση χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα ζητούσε 'να σταματήσει αμέσως η μεταφορά επιβατών καθώς το υπάρχον δίκτυο δεν πληροί μια από τις σοβαρότερες λειτουργίες του, την ασφαλή μεταφορά ανθρώπων με τα ελληνικά τρένα'.

Ο αρμόδιος Υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας, πόσο ακόμα θα παραμένει θεατής;

Και πρωτίστως, ο 'μεταρρυθμιστής' Πρωθυπουργός που δεσμευόταν αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών προς τους πολίτες ότι θα εγγυηθεί την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών, έχει κάτι να πει;».

Απαντώντας στον κ. Τσουκαλά, μετά τη διάψευση από τον Γ.Γραμματίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε δήλωσή του μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πριν λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ βιάστηκε και πάλι να υιοθετήσει σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην μεταβατικός πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιάννος Γραμματίδης, είχε με επιστολή του ζητήσει να διακοπούν όλα τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου για λόγους ασφαλείας.

Το ανωτέρω είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Γραμματίδης ουδέποτε έθεσε θέμα ασφάλειας των σιδηροδρόμων, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας του είτε μετά την αποχώρησή του.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο ίδιος σε ανακοίνωσή του, έστειλε μια σειρά από προτάσεις για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, 25 ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του μεταβατικού προέδρου του ΟΣΕ, μια εκ των οποίων αναφερόταν στο ενδεχόμενο διακοπής δρομολογίων, όχι για λόγους ασφαλείας, αλλά για την επίσπευση ολοκλήρωσης έργων υποδομής στο δίκτυο.

Δηλαδή, για ακόμα μια φορά, η πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι είναι εντελώς αντίθετη από τις αιτιάσεις που υιοθετεί η αντιπολίτευση.

Είναι φανερό και δεν θα σταματήσουμε να το επισημαίνουμε, απαντώντας παράλληλα σε κάθε ψευδή ισχυρισμό ο οποίος εμπεριέχει παραπλανητικά δεδομένα, ότι τα κόμματα της Αντιπολίτευσης έχουν δει ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας ως ευκαιρία να διασωθούν πολιτικά, χωρίς μάλιστα να τους ενδιαφέρει αν αυτό γίνεται στις πλάτες ανθρώπων που βίωσαν τον απόλυτο πόνο.

Για δύο πράγματα έχουμε καθήκον:

να διασφαλίσουμε ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει απερίσπαστη σωστά τη δουλειά της και ότι θα αποδώσει ευθύνες χωρίς αστερίσκους και

να αποκρούσουμε κάθε απόπειρα εργαλειοποίησης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών από την Αντιπολίτευση».

Πηγή: skai.gr

