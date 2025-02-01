«Η κυβέρνηση είναι σοβαρά έκθετη για προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία έκανε και κάνει τα πάντα για να μη χυθεί φως στα πραγματικά αίτια της τραγωδίας των Τεμπών», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «απολύτως αναξιόπιστο» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζοντας ότι «η πρόσφατη συνέντευξή του ήταν το μονόπρακτο ενός δήθεν παραπλανημένου πρωθυπουργού, που μοίρασε ευθύνες σε όλους και δεν κράτησε καμία για τον εαυτό του».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία ότι είχε αντιταχθεί σε κάθε θεσμική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ επί του θέματος, για να σχολιάσει: «Με ποια αξιοπιστία μπορεί ο πρωθυπουργός να μιλά σήμερα για διαλεύκανση της υπόθεσης από πλευράς της κυβέρνησης;».

Τονίζει ότι «σε συνδυασμό με την - από την πρώτη στιγμή - αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας, μιας εξεταστική επιτροπής-παρωδία λόγω των μεθοδεύσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της κοπτοραπτικής του ηχητικού, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η προτεραιότητά τους είναι η συγκάλυψη και η προπαγάνδα». Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συγχρονίσει κάθε αποκάλυψη με την κοινοβουλευτική δράση του και πως «όταν υπάρχουν νέα στοιχεία, εμείς θα ξανακάνουμε αυτό που πρέπει, όπως το κάναμε και με δύο διαφορετικές κινήσεις το προηγούμενο διάστημα». Σημειώνει ότι «καθοριστικά για τις επόμενες πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, είναι τα πορίσματα που αναμένονται προσεχώς για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας» και πως «με προσεκτικά βήματα θα φτάσουμε στην πλήρη αλήθεια, όσο και αν η κυβέρνηση δεν το επιθυμεί».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ οδεύει από αποτυχία σε αποτυχία»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ οδεύει από αποτυχία σε αποτυχία. Στο κόστος στέγασης, στην ακρίβεια, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στο ζήτημα των αγροτών και σε κάθε τι που απασχολεί την καθημερινή ζωή των πολιτών» και πως «οι μόνοι κερδισμένοι από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική είναι τα ολιγοπώλια και η οικονομική ολιγαρχία». Υποστηρίζει ότι «εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, καταφέραμε με σχέδιο και σοβαρότητα να αποκτήσει ξανά η χώρα αντιπολίτευση στην πράξη» και σημειώνει πως «το μόνο σίγουρο είναι ότι, όσο περισσότερο δυναμώνει το ΠΑΣΟΚ, τόσο γρηγορότερα η Νέα Δημοκρατία θα οδεύσει στην πόρτα της εξόδου». «Στόχος είναι μόνο ένας: η νίκη. Μια νίκη που θα κάνει τη χώρα μας να γυρίσει πολιτική σελίδα», δηλώνει.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζει ότι κάθε τακτική κίνηση του πρωθυπουργού «γίνεται με το βλέμμα στο εσωκομματικό πεδίο» και πως με την επιλογή του κ. Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας «θυσίασε κάθε προσπάθεια υπερκομματικής συναίνεσης για ένα τόσο σοβαρό πολιτειακό ζήτημα, στον βωμό της δεξιάς στροφής». «Οι πολίτες που επιλέγουν τη μετριοπάθεια και την πρόοδο πίστεψαν ως έναν βαθμό τον ‘μεταρρυθμιστή' Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αντιλαμβάνονται πλέον ότι ήταν ένα προσωπείο. Οι μάσκες έπεσαν…», σχολιάζει.

«Προχωράμε αυτόνομα»

Ερωτηθείς για τις συνεργασίες, αναφέρει καταρχάς ότι «κάθε φορά που δηλώνω το αυτονόητο, πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, προκαλείται ένας μικρός χαμός από το σύστημα προπαγάνδας του Μαξίμου» και σημειώνει πως «είναι προφανές ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση αγωνιζόμαστε να νικήσουμε το κυβερνών κόμμα και όχι να γίνουμε συμπλήρωμά του». «Προχωράμε αυτόνομα - και στη δική μου κυβέρνηση δεν θα υπάρχουν ούτε δραχμιστές, ούτε όμως ακροδεξιοί. Το ερώτημα είναι αν αυτό μπορεί να το δηλώσει και ο πρωθυπουργός…», υπογραμμίζει.

Σε ερώτημα για το αν είναι «χαλαρός» και γι' αυτό δεν διαγράφει ακόμα και στελέχη που τον αμφισβητούν, ο κ. Ανδρουλάκης απαντά μεταξύ άλλων ότι «το νέο ήθος που αγωνίζομαι να φέρω στην πολιτική, δεν έχει ανάγκη από επίδειξη πυγμής ή ψευτοτσαμπουκάδες. Οι διαγραφές είναι το έσχατο μέτρο, όταν τίθεται ζήτημα ηθικής τάξης». Προσθέτει ότι στόχος τους είναι ένα θεσμικό κόμμα όπου όλες οι απόψεις θα ακούγονται στα όργανα, όπου και λαμβάνονται οι αποφάσεις που δεσμεύουν όλους. «Δύναμή μου είναι η δημοκρατική λειτουργία και η ενότητα. Από εκεί και πέρα, όποιο στέλεχος δεν δεσμεύεται από τις κοινές αποφάσεις, βρίσκεται έκθετο σε κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ ξεχωριστά. Και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του», αναφέρει.

Για το αν υπάρχουν περιθώρια συναινέσεων στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ θα θέσει «ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ουσιαστικών συνταγματικών αλλαγών» και πως «το θέμα είναι αν η κυβέρνηση έχει διάθεση να ακολουθήσει ή θα συνεχίσει τον δρόμο της περιχαράκωσης και των μικροκομματικών επιδιώξεων».

Για τα ελληνοτουρκικά και τον Τραμπ

Σχετικά με την εξέλιξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αναφέρει ότι «η κυβέρνηση έχει βρεθεί δέσμια των υψηλών προσδοκιών που καλλιέργησε και της επίπλαστης εικόνας των ‘ήρεμων νερών', που προέβαλε συστηματικά» και πως «την ίδια ώρα βέβαια, η Τουρκία έθετε διαρκώς κι άλλα ζητήματα όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών». Ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει πως ο διάλογος με την Τουρκία θα πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα, σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του διαλόγου με την τουρκική πλευρά, αλλά διάλογος χωρίς αυταπάτες».

«Όσο η Τουρκία επιμένει στη διχοτόμηση της Κύπρου, στην ανιστόρητη και επικίνδυνη θεωρία της ‘Γαλάζιας Πατρίδας', δεν βλέπω περιθώριο ρεαλιστικών συγκλίσεων. Διότι όλες αυτές οι τουρκικές θέσεις υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», προσθέτει.

Αναφορικά με την προεδρία Τραμπ και ποια πρέπει να είναι η απάντηση της Ευρώπης, τονίζει ότι «η εκλογή Τραμπ είναι μια αρνητική εξέλιξη τόσο για την ανθρωπότητα, όσο και για τα εθνικά μας συμφέροντα». Σχολιάζει ότι «η Ευρώπη, από την πλευρά της, διατρέχει τον κίνδυνο να μετατραπεί σε μουσείο του παρελθόντος, εάν παραμείνει αδρανής» και πως είναι καιρός «να τραβήξει μπροστά με ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης και λήψης των αποφάσεων, ώστε να μπορεί να διαμορφώνει ενιαίες πολιτικές που θα ενισχύσουν την αυτονομία της προς όφελος της ευημερίας των λαών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

