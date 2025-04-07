ΣΥΡΙΖΑ για Παπαδημητρίου: Παλινωδεί πιεζόμενος - Ποιοι τον πιέζουν;

Να διερευνηθούν οι καταγγελίες του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κ. Παπαδημητρίου ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ στην οποία τονίζει ότι για δεύτερη φορά παλινωδεί προφανώς πιεζόμενος όπως ο ίδιος καταγγέλλει.

Παράλληλα σημειώνει ότι την ίδια ώρα «η κυβέρνηση επιχειρεί δολοφονία χαρακτήρα εναντίον όσων έψαχναν την αλήθεια εδώ και δύο χρόνια, ανεξάρτητα αν πρόκειται για δικηγόρους, πραγματογνώμονες ή δημοσιογράφους».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο διορισμένος πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κ. Παπαδημητρίου για δεύτερη φορά παλινωδεί προφανώς πιεζόμενος όπως και ο ίδιος καταγγέλει. Ποιοι τον πιέζουν για δεύτερη φορά;

Ως επικεφαλής μίας κρίσιμης αρχής προβαίνει σε σοβαρές καταγγελίες για απειλές που θα πρέπει να διερευνηθούν. Τίποτα δεν μας εκπλήσσει πια σε συνθήκες υπονομευμένου κράτους δικαίου μετά την εξαετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιχειρεί δολοφονία χαρακτήρα εναντίον όσων έψαχναν την αλήθεια εδώ και δύο χρόνια, ανεξάρτητα αν πρόκειται για δικηγόρους, πραγματογνώμονες ή δημοσιογράφους. Το έχει κάνει και στο παρελθόν. Με καθεστωτική αντίληψη και όπλο τα φερέφωνά της προσπαθεί να ισοπεδώσει κάθε αντίθετη φωνή.

Η κυβέρνηση που διόρισε τον γαλάζιο σταθμάρχη με ρουσφέτι, που μόνταρε τα ηχητικά διανέμοντάς τα σε μέσα ενημέρωσης, που μπάζωσε τον χώρο του εγκλήματος με αποτέλεσμα τα δείγματα που πήραν οι εμπειρογνώμονες από το έδαφος ένα μήνα μετά να μην μπορούν να οδηγήσουν σε ξεκάθαρα συμπεράσματα για την πυρόσφαιρα, που μπάζωσε την εξεταστική για Καραμανλή και την προανακριτική για Τριαντόπουλο καταλύοντας το νόμο και το Σύνταγμα αυτή η κυβέρνηση έχει το θράσος να επιτίθεται σε όσους αναζητούν την αλήθεια. Σε λίγο οι κατηγορούμενοι θα είναι και κατήγοροι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν περίμενε τα πορίσματα για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση της ΝΔ. Και όπως είχαμε επισημάνει, κακώς δόθηκε χρόνος στον κύριο Μητσοτάκη να κρυφτεί από τη Βουλή ανάμεσα στα δύο συλλαλητήρια για το έγκλημα των Τεμπών. Τώρα με το θράσος και το καθεστώς που χειραγωγεί θα προσπαθήσει να ζητήσει και τα ρέστα».

Πηγή: skai.gr

