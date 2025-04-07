Απολύτως αβάσιμα χαρακτηρίζει ο Άρειος Πάγος, τα δημοσιεύματα περί μη ανταπόκρισης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε αίτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παροχή άδειας προς δημοσιοποίηση των ονομάτων «των 90 πρατηρίων καυσίμων που έχουν σφραγιστεί όπως και των 224 που είχαν πειραγμένες αντλίες».

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αντεισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ουδεμία αρμοδιότητα έχει, για την παροχή άδειας δημοσιοποίησης των ανωτέρω ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε, ποτέ, άλλωστε, υποβλήθηκε, προς αυτήν, τέτοιο αίτημα, από πλευράς του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του εκπρόσωπου Τύπου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, έχει ως εξής:

«Πρόσφατα δημοσιεύματα, κυρίως του ηλεκτρονικού τύπου, αναφέρονται σε δήθεν μη ανταπόκριση και ολιγωρία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, σε υποβληθέν, προς αυτήν, αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την παροχή άδειας προς δημοσιοποίηση των ονομάτων "των 90 πρατηρίων καυσίμων που έχουν σφραγιστεί όπως και των 224 που είχαν πειραγμένες αντλίες", που λειτουργούσαν στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης. Η εγκληματική αυτή οργάνωση εξαρθρώθηκε, προ 20-ημέρου, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας - Ελληνικού F.B.I., που είχαν, ως αποτέλεσμα, τη σύλληψη και την παραπομπή των δραστών των σχετικών υποθέσεων, στη Δικαιοσύνη και ήδη, τη διενέργεια, επ' αυτών, κυρίας ανάκρισης.

Σχετικά με τα ως άνω δημοσιεύματα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ανακοινώνει τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84Α του Ν. 4624/2019 (όπως αυτό προστέθηκε στον εν λόγω νόμο, με το άρθρο 45 του Ν. 5002/2022), στην περίπτωση διενέργειας κύριας ανάκρισης, η Ελληνική Αστυνομία προβαίνει σε δημοσιοποίηση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, των στοιχείων της ταυτότητας, της εικόνας και της ποινικής δίωξης κατηγορουμένου, για κακούργημα, για πλημμέλημα του Δεκάτου Ενάτου Κεφαλαίου, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019), καθώς και για πλημμέλημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, μόνο, μετά από αίτηση του διενεργούντος την κύρια ανάκριση, Ανακριτή, προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και διάταξη του τελευταίου, εκδιδόμενη, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, στην περίπτωση των ποινικών υποθέσεων, στις οποίες αναφέρονται τα ανωτέρω δημοσιεύματα και επί των οποίων, κατά τα ανωτέρω, διενεργείται κυρία ανάκριση, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ουδεμία αρμοδιότητα έχει, για την παροχή άδειας δημοσιοποίησης των ανωτέρω ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε, ποτέ, άλλωστε, υποβλήθηκε, προς αυτήν, τέτοιο αίτημα, από πλευράς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ, επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή μας, ουδέποτε, μέχρι και σήμερα, υποβλήθηκε αίτηση του ενεργούντος την κύρια ανάκριση, Ανακριτή, προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τη χορήγηση τέτοιας άδειας. Κατόπιν αυτών, τα ανωτέρω δημοσιεύματα είναι απολύτως αβάσιμα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

