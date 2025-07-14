«Εδώ και τρεις μέρες, έχει αποφασίσει ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει «σημαία» το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ:

Εδώ και τρεις μέρες, έχει αποφασίσει ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει «σημαία» το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Ελάτε λοιπόν να δούμε 3 κρίσιμα στοιχεία, τα οποία, δολίως ή όχι, αποκρύπτει ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεδομένο πρώτο. Τι κάνει ο κ. Ανδρουλάκης; Παρουσιάζει ένα ποσοστό 70 - 80% μιλώντας για το πλήθος των δημοσίων συμβάσεων, ενώ δεν μας αναφέρει τι γίνεται με τα ποσά. Θα σας πω εγώ τι γίνεται με τα ποσά. Από το 2020 μέχρι και το 2024, από τα 64,2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις τα 10,2 δισεκατομμύρια, έχουν προχωρήσει σε μία 5ετία, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Δεδομένο δεύτερο που κρύβει το ΠΑΣΟΚ. Από αυτές τις απευθείας αναθέσεις, λιγότερες από τις 14 στις 100, συγκεκριμένα 13,9% έχουν προχωρήσει από την Κεντρική Κυβέρνηση. Όλες οι υπόλοιπες είναι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με λίγα λόγια, λιγότερο από το 3,7% επί της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων, προέρχεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Κεντρική Κυβέρνηση.

Πάμε και στο τρίτο δεδομένο που δεν μας αποκαλύπτει το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του. Η μέση αξία των απευθείας αναθέσεων ανέρχεται σε 12.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ; Να πάει το όριο από τις 30.000 στις 20.000 ευρώ. Με βάση αυτό το δεδομένο, των 12.500 ευρώ μέσης αξίας απευθείας αναθέσεων, πόσο αποτελεσματική θα ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ;

Και ένας πολιτικού χαρακτήρα προβληματισμός. Με απευθείας ανάθεση προχώρησε η διαδικασία του εμβολιασμού που έσωσε εκατομμύρια ζωές στη χώρα μας. Και δεκάδες άλλα εμβληματικά έργα, ειδικά για το πέρασμα της χώρας μας στην ψηφιακή εποχή.

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ; Ποια από αυτά τα έργα θα έπρεπε να γίνουν με τη διαγωνιστική διαδικασία, με κίνδυνο να τελειώσουν μετά από 1 και 2 χρόνια, αν έχουμε πολλές προσφυγές;

Δύο είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν για ακόμα μία φορά την τακτική αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Κλεφτοπόλεμος & λαθροχειρία. Νομίζω μπορείτε πολύ καλύτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.