«Προχωράει ένα ολοκληρωμένο master plan για το λιμάνι και όλες τις λιμενικές υποδομές. Ζήτησα από τον κύριο Λιμενάρχη, τον κύριο Διοικητή της 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ και τις δυνάμεις μας στο νησί να προχωρήσουμε τάχιστα και τα υπόλοιπα λιμενικά έργα, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και φυσικά, την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, των νησιωτών, των τουριστών. Η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα» δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στη Μύκονο.

Αναφερόμενος στην εργολαβία που εξελίσσεται στο παλιό λιμάνι δίπλα στην κρουαζιέρα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως «Δεν μπορεί αυτή η εργολαβία να επιμηκυνθεί εις μακρόν, όπως είχε προγραμματιστεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Στις επόμενες 15 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί, όπως πήρα τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό εν μέσω της τουριστικής περιόδου».

Και πρόσθεσε: «Θα επανέλθω στη Μύκονο μαζί με τους συναδέλφους, τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κυριαζόπουλο και όλη την Υπηρεσία, έτσι ώστε να μελετήσουμε βήμα-βήμα όλα τα έργα τα οποία εκκρεμούν και να συναποφασίσουμε, μαζί με την Περιφέρεια και τη Δημοτική Αρχή, ποιος θα είναι ο τρόπος που πρέπει να προχωρήσουν και επίσης, η ιεράρχηση να γίνεται με βάσει το έκτακτο και την προτεραιοποίηση και πάντα τους φθινοπωρινούς, χειμωνιάτικους και τους ανοιξιάτικους μήνες. Δεν θα ήθελα να βλέπω ανοιχτά έργα το καλοκαίρι στη Μύκονο, με όλη αυτή την τουριστική κίνηση. Οι νησιώτες μας και οι Κυκλαδίτες φημίζονται για την φιλοξενία τους. Ως γνωστόν, εκατομμύρια κόσμος θα περάσει πάλι από το νησί. Θέλω αυτό να γίνει με τάξη, με ασφάλεια, με επαγγελματισμό και να έχουν όλοι μια εξαιρετική τουριστική εμπειρία που θα τους κάνει να ξαναγυρίσουν στο νησί και στα νησιά μας ξανά και ξανά».

Ο κ. Κικίλιας αφού ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, την Αντιπεριφέρεια και τους συναδέλφους του και Βουλευτές Κυκλάδων, την κυρία Μονογιού και τον κύριο Φόρτωμα για τη φιλοξενία στο νησί της Μυκόνου, τόνισε πως «Η Μύκονος είναι ένα νησί που το αναγνωρίζουμε ως κορωνίδα της τουριστικής μας προσπάθειας και του τουριστικού προϊόντος μας. Και προφανώς, λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης σε υπηρεσίες στο νησί, πρέπει να κινηθούμε αναλόγως».

Ο Υπουργός, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο και τον Γενικό Επιθεωρητή του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Παπακωνσταντίνου, επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Μυκόνου όπου ενημερώθηκε από τον Διοικητή της 6ης ΠΕ ΔΙ.Λ.Σ, Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Παναγιώτη Καραμήτσα και τον Λιμενάρχη, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Παναγιώτη Κατσάρα, για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα της Περιφέρειας και του Λιμεναρχείου και συζήτησε με τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής.

Έπειτα, ο κ. Κικίλιας μετέβη στο Δημαρχείο του νησιού όπου τον υποδέχθηκαν οι Βουλευτές Κυκλάδων, Κατερίνα Μονογιού και Φίλιππος Φόρτωμας, καθώς και ο Δήμαρχος Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών αρχώξν για θέματα και ζητήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.