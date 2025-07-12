Λογαριασμός
Ανδρουλάκης στο TikTok για «το πάρτι αδιαφάνειας με τη φάμπρικα των απευθείας αναθέσεων»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται στις απευθείας αναθέσεις, που άγγιξαν τα 12 δισ. ευρώ επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας

androulakis

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο στο TikTok εξηγεί το πάρτι αδιαφάνειας με τη φάμπρικα των απευθείας αναθέσεων, που άγγιξαν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2020-2024 επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

@nikos.androulakis

Τι πιστεύετε; Η ΝΔ ψήφισε την τροπολογία μας που βαζει τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων και φέρνει τη διαφάνεια και τον σεβασμό στους φόρους των Ελλήνων φορολογούμενων;

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

«Τι πιστεύετε; Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την τροπολογία μας, που βάζει τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων και φέρνει τη διαφάνεια και τον σεβασμό στους φόρους των Ελλήνων φορολογούμενων;» αναρωτιέται σκωπτικά με φόντο την απόρριψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ με 3 παρεμβάσεις για να αποκατασταθεί η διαφάνεια.

Πηγή: skai.gr

