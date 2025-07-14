Την εθνική γιορτή - γνωστή και ως Ημέρα της Βαστίλης - γιορτάζει σήμερα 14 Ιουλίου η Γαλλία.

Με αφορμή τη γαλλική εθνική εορτή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε μέσω Χ τις θερμές ευχές του στους πολίτες και την κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Τις θερμές ευχές μου στους πολίτες και την κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η εθνική εορτή της Γαλλίας είναι σύμβολο της Δημοκρατίας για την ανθρωπότητα.#BastilleDay #14July #14juillet pic.twitter.com/jNZTXAhmTi — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2025

«Η εθνική εορτή της Γαλλίας είναι σύμβολο της Δημοκρατίας για την ανθρωπότητα» ανέφερε ο υπουργός.

Η Ημέρα της Βαστίλης γιορτάζεται στη Γαλλία με την παλαιότερη και μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην Ευρώπη, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, μπροστά στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Γάλλους αξιωματούχους και ξένους προσκεκλημένους.

Πηγή: skai.gr

