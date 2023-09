Μαρινάκης: Η ευχή μας να αποκτήσει η χώρα σοβαρή αντιπολίτευση είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί Πολιτική 21:50, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη Δώρα Αυγέρη.