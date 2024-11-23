Χακάν Φιντάν: Διαψεύδει τη μετακόμιση της ηγεσίας της Χαμάς στην Τουρκία

Η ηγεσία της Χαμάς δεν μετακόμισε στην Τουρκία διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε εφ' όλης της ύλης ενημέρωση προς τους εκπροσώπους των τουρκικών μέσων ενημέρωσης για την τουρκική εξωτερική πολιτική.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα περί μετακόμισης της ηγεσίας της Χαμάς στην Τουρκία μετά τη «έξωση» της οργάνωσης από το Κατάρ, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «ως Τουρκία, διαψεύσαμε αυτές τις φήμες. Το γραφείο του εκπροσώπου του υπουργείου μας ανακοίνωσε ότι το Πολιτικό Γραφείο της Χαμάς δεν μετακόμισε στην Τουρκία. Το Κατάρ διέψευσε επίσης τις φήμες που αναφέρατε. Με άλλα λόγια, το Πολιτικό Γραφείο της Χαμάς δεν έχει έλθει στην Τουρκία».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε σε σχέση με το θέμα αυτό ότι «οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ θέλουν να ασκήσουν λίγη περισσότερη πίεση στη Χαμάς. Πιθανώς ελπίζουν να κερδίσουν κάποια απόσταση με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούν να δουν αν θα προκύψει κατάπαυση του πυρός, ειρηνευτική συμφωνία ή κάτι τέτοιο, ή αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη σχετικά με τους ομήρους».

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, «φαίνεται ότι οι σημερινοί όροι κατάπαυσης του πυρός δεν είναι οι όροι που αποδέχεται η Χαμάς».

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε, προ ημερών, την Άγκυρα ότι καμιά χώρα δεν πρέπει να δεχτεί τη Χαμάς. «Θα πούμε ξεκάθαρα στην τουρκική κυβέρνηση, όπως έγινε και με άλλες χώρες, ότι δεν είναι πλέον δυνατόν να κάνουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα με τη Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, τονίζοντας ότι «δεν θεωρούμε ότι τα ηγετικά στελέχη μιας φαύλης τρομοκρατικής οργάνωσης θα πρέπει να ζουν άνετα οπουδήποτε, πολύ περισσότερο σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.