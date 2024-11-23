Από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής έως τις 19:00 θα προσέρχονται οι εκλογείς στις κάλπες για τη διαδικασία εκλογής προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Υποψήφιοι, με αλφαβητική σειρά, είναι οι Απόστολος Γκλέτσος, Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος, Νικόλας Φαραντούρης. Εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει επαναληπτικός γύρος την επόμενη Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει της διαδικασίας εκλογής προέδρου την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. Τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρει, πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις με τις Εφορευτικές Επιτροπές από ολόκληρη τη χώρα σχετικά με τη διαδικασία εκλογής.

Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία στα 465 εκλογικά τμήματα θα ξεκινήσει στις 8 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 7 μ.μ.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών και άνω, που είτε είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, είτε εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, επιτόπου στα εκλογικά τμήματα. Όσοι είναι ήδη μέλη και όσοι εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα ανά την Ελλάδα, ακόμη κι αν βρίσκονται εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο Υγείας. Πολίτες άλλων χωρών, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών ή μετανάστες και όσοι είναι κάτω των 17 οφείλουν να επιδείξουν νόμιμο έγγραφο που να προκύπτει ταυτοπροσωπία τους, καθώς και ο ΑΜΚΑ τους.

