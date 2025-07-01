Ως ένα «τεράστιο σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη» χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατά την τηλεοπτική της παρουσία στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (1/7).

«Ο κόσμος είναι εξοργισμένος, ένα τεράστιο "φτάνει" πλανάται πάνω από την Ελλάδα. Φάγανε, φάγανε, φάγανε και συνεχίζουν και τρώνε. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει αν τελειώσει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον, είναι 6 χρόνια κυβέρνηση. Δηλαδή πόσα χρόνια ακόμα πρέπει να ανεχόμαστε το φαγοπότι τους;» τόνισε εμφατικά.

«Αυτοί που ευαγγελίζονταν ότι ήταν οι άριστοι. Πού υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στον πρωτογενή τομέα; Πού υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στους αγρότες όταν παίρνουν όλοι αυτοί που δικαιούνταν; Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα, υπάρχουν και λαμόγια πολιτικοί και λαμόγια πολίτες. Γιατί λαμόγια είναι. Όταν κάποιος κλέβει χρήματα από αυτόν που τα δικαιούται, είναι λαμόγιο. Ήξεραν; Υπέγραφαν; Διόριζαν τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Δηλαδή δεν είχαν ακούσει τίποτα κανένας τους; Όταν λένε "ο Μάκης" και "θα ξεκ.... την Εισαγγελέα". Ποιοι είναι όλοι αυτοί, λαμόγια είναι, υπόκοσμος. Σηκώνουν το τηλέφωνο και μιλάνε λες και είναι τσιφλίκι τους».

Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να θέσει εκτός λιστών ΝΔ τους Μάκη Βορίδη, Λευτέρη Αυγενάκη και όλους όσους φαίνεται να εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν έκρυψε την άποψή της ότι «θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί και ο κ. Τσιάρας».

«Δηλαδή ο καθένας μετρούσε πρόβατα το βράδυ στον ύπνο του και τα δήλωνε κατσίκια νίντζα στα βουνά, πάνω στα κατσάβραχα», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.