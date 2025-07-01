Αυτιάς σε Κομισιόν: Στηρίξτε την κοινωνία και στη νέα ευρωπαϊκή οικονομία

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς κατέθεσε στην οικονομική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δέσμη προτάσεων για τη νέα οικονομική πολιτική της Ευρώπης, η οποία πρέπει απαραίτητα να στηρίζεται στον άνθρωπο, την κοινωνία, την ανταγωνιστικότητα, τις επιχειρήσεις, τη σταθερότητα των μισθών και να αντιμετωπίζει τις ακραίες διακυμάνσεις της ακρίβειας.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τονίζει 10 σημεία, στα οποία πρέπει να στηρίζεται η νέα ευρωπαϊκή οικονομία:

Να στηρίζει τις κοινωνίες, τον άνθρωπο, τον πολίτη, την ανταγωνιστικότητα την έρευνα, τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις.

Να έχει ενιαία έκφραση με ρόλο δημιουργικό χωρίς να χάνονται κεφάλαια πέραν της Ευρώπης.

Οι πολίτες να προστατεύονται με συγκεκριμένα μέτρα ανθεκτικά σε περιόδους κρίσης.

Να παρέχει σταθερότητα σε Άμυνα, Παιδεία, Υγεία, Ασφάλεια και Υποδομές.

Να είναι ευέλικτη στην εξεύρεση νέων πόρων χωρίς φόρους, σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου μέσου για την ενίσχυση των οικονομιών, όπως είναι ένα περισσότερο ευέλικτο Ταμείο Ανάκαμψης.

Να μειώσει τις ακραίες διακυμάνσεις σε ρεύμα, τιμές σούπερ μάρκετ και ενοικίων.

Να φροντίσει για την παροχή οικονομικά προσιτής στέγης σε νέους, μονογονεϊκές οικογένειες , πολύτεκνους και ευάλωτους.

Να δημιουργήσει μια οικονομία με σταθερές θέσεις εργασίας, καλύτερο εισόδημα, ισχυρό ασφαλιστικό και ασφάλεια σε επιχειρήσεις.

Να παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απόλυτη διαφάνεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.