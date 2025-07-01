Αυτιάς σε Κομισιόν: Στηρίξτε την κοινωνία και στη νέα ευρωπαϊκή οικονομία

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς κατέθεσε στην οικονομική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δέσμη προτάσεων για τη νέα οικονομική πολιτική της Ευρώπης, η οποία πρέπει απαραίτητα να στηρίζεται στον άνθρωπο, την κοινωνία, την ανταγωνιστικότητα, τις επιχειρήσεις, τη σταθερότητα των μισθών και να αντιμετωπίζει τις ακραίες διακυμάνσεις της ακρίβειας.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τονίζει 10 σημεία, στα οποία πρέπει να στηρίζεται η νέα ευρωπαϊκή οικονομία:
- Να στηρίζει τις κοινωνίες, τον άνθρωπο, τον πολίτη, την ανταγωνιστικότητα την έρευνα, τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις.
- Να έχει ενιαία έκφραση με ρόλο δημιουργικό χωρίς να χάνονται κεφάλαια πέραν της Ευρώπης.
- Οι πολίτες να προστατεύονται με συγκεκριμένα μέτρα ανθεκτικά σε περιόδους κρίσης.
- Να παρέχει σταθερότητα σε Άμυνα, Παιδεία, Υγεία, Ασφάλεια και Υποδομές.
- Να είναι ευέλικτη στην εξεύρεση νέων πόρων χωρίς φόρους, σε πολίτες και επιχειρήσεις.
- Να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου μέσου για την ενίσχυση των οικονομιών, όπως είναι ένα περισσότερο ευέλικτο Ταμείο Ανάκαμψης.
- Να μειώσει τις ακραίες διακυμάνσεις σε ρεύμα, τιμές σούπερ μάρκετ και ενοικίων.
- Να φροντίσει για την παροχή οικονομικά προσιτής στέγης σε νέους, μονογονεϊκές οικογένειες , πολύτεκνους και ευάλωτους.
- Να δημιουργήσει μια οικονομία με σταθερές θέσεις εργασίας, καλύτερο εισόδημα, ισχυρό ασφαλιστικό και ασφάλεια σε επιχειρήσεις.
- Να παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απόλυτη διαφάνεια.
Πηγή: skai.gr
