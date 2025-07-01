Λογαριασμός
Αυτιάς σε Κομισιόν: Στηρίξτε την κοινωνία και στη νέα ευρωπαϊκή οικονομία

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τονίζει 10 σημεία, στα οποία πρέπει να στηρίζεται η νέα ευρωπαϊκή οικονομία 

Γιώργος Αυτιάς

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς κατέθεσε στην οικονομική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δέσμη προτάσεων για τη νέα οικονομική πολιτική της Ευρώπης, η οποία πρέπει απαραίτητα να στηρίζεται στον άνθρωπο, την κοινωνία, την ανταγωνιστικότητα, τις επιχειρήσεις, τη σταθερότητα των μισθών και να αντιμετωπίζει τις ακραίες διακυμάνσεις της ακρίβειας.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τονίζει 10 σημεία, στα οποία πρέπει να στηρίζεται η νέα ευρωπαϊκή οικονομία:

  • Να στηρίζει τις κοινωνίες, τον άνθρωπο, τον πολίτη, την ανταγωνιστικότητα την έρευνα, τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις.
  • Να έχει ενιαία έκφραση με ρόλο δημιουργικό χωρίς να χάνονται κεφάλαια πέραν της Ευρώπης.
  • Οι πολίτες να προστατεύονται με συγκεκριμένα μέτρα ανθεκτικά σε περιόδους κρίσης.
  • Να παρέχει σταθερότητα σε Άμυνα, Παιδεία, Υγεία, Ασφάλεια και Υποδομές.
  • Να είναι ευέλικτη στην εξεύρεση νέων πόρων χωρίς φόρους, σε πολίτες και επιχειρήσεις.
  • Να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου μέσου για την ενίσχυση των οικονομιών, όπως είναι ένα περισσότερο ευέλικτο Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Να μειώσει τις ακραίες διακυμάνσεις σε ρεύμα, τιμές σούπερ μάρκετ και ενοικίων.
  • Να φροντίσει για την παροχή οικονομικά προσιτής στέγης σε νέους, μονογονεϊκές οικογένειες , πολύτεκνους και ευάλωτους.
  • Να δημιουργήσει μια οικονομία με σταθερές θέσεις εργασίας, καλύτερο εισόδημα, ισχυρό ασφαλιστικό και ασφάλεια σε επιχειρήσεις.
  • Να παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απόλυτη διαφάνεια.
Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιώργος Αυτιάς Ευρωβουλή
