Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη 17 Ιουνίου, στις 10:00 π.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την οποία συγκάλεσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

