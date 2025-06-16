«Η σημερινή αποκάλυψη της εφημερίδας "δημοκρατία", ότι ιδρυτές και μέλη της "Ομάδας Αλήθειας" ήταν υπάλληλοι της ΝΔ, μισθοδοτούμενοι από αυτή πριν ακόμη "μετακομίσουν" μισθολογικά μαζί με την "ομάδα" τους, καταρρίπτει τον πολιτικό εξυπνακισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι "ένας ιδιώτης πλήρωνε άλλους ιδιώτες"», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Σήμερα έγινε ακόμη πιο σαφές ότι παραβιάστηκε ο νόμος περί χρηματοδότησης των κομμάτων από τη ΝΔ, με εταιρείες τύπου Blue Skies, με τριγωνικές συναλλαγές και εικονικές συμβάσεις, θέματα που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει να διερευνηθούν και με επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του, Σωκράτη Φάμελλου, στη Βουλή», σημειώνει και προσθέτει:

«Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός που έστησε η ίδια η ΝΔ, με συγκεκριμένα πρόσωπα, "υιοθετήθηκε" στη συνέχεια από την V+O και έπειτα από την Blue Skies, συνεχίζοντας να εκτελεί την ίδια αποστολή "μπαζώματος" της αλήθειας, πολιτικής σπίλωσης, συκοφάντησης και μηδενισμού των αντιπάλων της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος».

«Πρόκειται για ένα πασιφανές πολιτικό σκάνδαλο, αλλά και οικονομικό, με απευθείας αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο, που κατευθύνονται στη ΝΔ με τη μορφή παροχής υπηρεσιών. Και καθώς οι "δολοφονίες χαρακτήρων" που επιχειρούν οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν πάντα πρώτο στόχο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να τονίσουμε πως για εμάς ο πολιτικός και επικοινωνιακός σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, πολλώ δε μάλλον όταν στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει παραβίαση των νόμων», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

