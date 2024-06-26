«Έχουμε και μνήμη και βιώματα. Δεν είμαι εδώ για να ρίξω νερό στο μύλο της εσωστρέφειας. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ ήθελε να είμαστε 2η δύναμη. Το γεγονός ότι δεν γίναμε μπορεί να γίνει αφορμή μια άλλης πολιτικής πρότασης», τόνισε ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Χρηστίδης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Στην ερώτηση αν οι ανάγκες του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνουν νέο πρόεδρο, απάντησε ότι «χρειάζεται βαθιά πολιτική διαδικασία που μπορεί να έχει ακόμα και τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής συνδιάσκεψης το Σεπτέμβριο. Τιμώ την ιδρυτική διακήρυξη των 50 ετών που θα γιορτάσουμε στις 3 Σεπτέμβρη», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό που διακυβεύεται την Κυριακή, στην Κεντρική Επιτροπή είναι ο οδικός χάρτης ανασυγκρότησης της αριστεράς μας συγκεκριμένα βήμα. «Δεν πιστεύω στα μικρά και κλειστοφοβικά κόμματα».

Ερωτηθείς αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, είπε ότι την Κυριακή θα καταθέσει «οδικό χάρτη στο κόμμα για όσα μας αφορούν».

Κληθείς να σχολιάσει τη στήριξη Χριστουδουλάκη στον Χάρη Δούκα ανάφερε ότι «είναι δικαίωμα του καθενός να τοποθετείται. Δε θα σχολιάσω κανέναν. Προσπαθώ να κρατήσω μια διαφορετική στάση. Αντίπαλός μας είναι η πολιτική του Μητσοτάκη και οι ανισότητες».

