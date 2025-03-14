Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση σε αποδρομή - Ο ανασχηματισμός θα οδηγήσει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση

«Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ποιο πρόγραμμα μπορεί να γίνει κυβερνητικό σχέδιο: Το συντηρητικό πρόγραμμα, που κρίθηκε και είναι αυτό που έφερε διαφθορά, νέες ανισότητες και αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο ή το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάζουν το κράτος και με επένδυση στο κοινωνικό κράτος» έθεσε ως πολιτικό διακύβευμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο Action24.

Και πρόσθεσε για το στρατηγικό πλάνο της Νέας Δημοκρατίας: «Στις εκλογές θα κριθούμε όλοι μας και η δουλειά που κάνουμε. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, δεν είμαστε ένα κόμμα μονοπρόσωπο. Για να αλλάξει η χώρα θέλει κυβερνητικό σχέδιο και εμείς το έχουμε. Στο τέλος της πορείας αυτής ο ελληνικός λαός θα κρίνει ποιος μπορεί να τον κυβερνήσει. Διότι υπάρχει ένα κλίμα στην κοινωνία, το οποίο ουσιαστικά υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι ο εκβιασμός απέναντι στον ελληνικό λαό: “Ή ψηφίζετε εμάς ή έρχεται το χάος”. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάλει και εμάς στο κάδρο των ευθυνών για να κερδίσουν άλλα κόμματα, που είτε έχουν κυβερνήσει λιγότερο είτε καθόλου. Αυτή η θεωρία “όλοι φταίμε για όλα” είναι πολύ επικίνδυνη για το πολιτικό σύστημα. Προσωπικά δεν έχω κάνει ούτε ένα λεπτό υπουργός και το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια δεν κυβερνούσε. Tο στρατηγικό τους πλάνο προς τις εκλογές είναι να παίζουν το δίλημμα προς τον ελληνικό λαό “ή θα ψηφίσετε εμάς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή οι άλλοι δεν μπορούν να κυβερνήσουν”».



«Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο μόνος που μπορεί να βγάλει τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, είναι το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Μέχρι τις εκλογές οι πολίτες πρέπει να ξέρουν κάτι πολύ συγκεκριμένο: Με ποιο σχέδιο θα αλλάξουμε τη δημόσια υγεία για να μην περιμένουν σε λίστες ντροπής να χειρουργηθούν και να μην είναι σε αναμονή τριών, πέντε και έξι μηνών για μια εξέταση. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει με ποιο πρόγραμμα θα φτιάξουμε καλύτερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να ξέρει ποιες είναι οι θέσεις μας για τα εθνικά θέματα και όχι να ακούει τον Πρωθυπουργό να μου απαντά στη Βουλή κοροϊδεύοντας 11 εκατομμύρια Έλληνες ότι συνεχίζεται η επιχείρηση με το καλώδιο ενώ ξέρουμε όλοι ότι έχει παγώσει και το πιθανότερο είναι να μην γίνει. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν αυτή τη συζήτηση, γιατί στα στούντιο αντί να με ρωτούν πώς θα αλλάξουμε τη ζωή των Ελλήνων, τι θα κάνουμε με τα εθνικά θέματα, με ρωτούν για “ουρές, πόδια, χέρια”» τόνισε.



Κληθείς να σχολιάσει το κυβερνητικό αφήγημα ότι το ΠΑΣΟΚ έγινε “ουρά της Κωνσταντοπούλου” στην πρόταση δυσπιστίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Όλα τα κόμματα ζητούσαν να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας πριν τα πορίσματα και με επέκριναν που επέμενα να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα όπου με τη σφραγίδα των εργαστηρίων του εξωτερικού αποδεικνύουν ότι ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο ήταν υποκριτής αλλά και ψεύτης. Έλεγε ότι η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από κάποιο καύσιμο, που τώρα όμως δεν μπορεί να ανιχνευθεί λόγω της αλλοίωσης του χώρου. Τελικά έγινε αυτό που λέγαμε εμείς και ακολούθησαν τα υπόλοιπα κόμματα. Πώς, λοιπόν, στοιχειοθετείται η “ουρά”; Επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός; Όποια ανοησία πει η Νέα Δημοκρατία στον δημόσιο διάλογο πρέπει να γίνεται κεντρική πολιτική συζήτηση; Όλοι ακολούθησαν τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση δυσπιστίας. Επί της ουσίας το κείμενο το συγγράψαμε εμείς και έγιναν κάποιες πολύ μικρές αλλαγές».

Με φόντο τις επερχόμενες ανακοινώσεις του ανασχηματισμού της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «οι όποιες αλλαγές δεν θα φέρουν κάποια βελτίωση, καθώς η κεντρική πολιτική που ακολουθείται είναι λανθασμένη. Ο ανασχηματισμός θα είναι εκείνος, που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Είναι μία κυβέρνηση σε αποδρομή και φάνηκε και από την παρουσία του Πρωθυπουργού στην τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας. Δεν απάντησε σε τίποτα. Αποφεύγει τις απαντήσεις. Το μόνο που κάνει είναι να πετάει πυροτεχνήματα για να γίνεται κουβέντα βάσει των πυροτεχνημάτων που πετάει ο επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και να μη συζητάμε ουσιωδώς».

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Φωνής Λογικής στο Ευρωκοινοβούλιο επί ενός ψηφίσματος για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, στο οποίο ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης μπλόκαρε την πρόθεση άλλων χωρών να φεύγουν κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών.



«Το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνίστησε στην Ευρωβουλή μέσω του Γιάννη Μανιάτη σε αυτό το ψήφισμα. Μάλιστα, αφαιρέσαμε άρθρο που έδινε τη δυνατότητα να φεύγουν χρήματα από το Ταμείο Συνοχής και να πηγαίνουν στην άμυνα. Καταφέραμε δηλαδή να διασφαλίσουμε τα κονδύλια για το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική συνοχή. Το ψήφισαν οι Πράσινοι, οι Φιλελεύθεροι, το Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές. Δεν μιλώ μόνο για την Αριστερά, που δεν το ψήφισε -και κακώς- γιατί είναι εμμονική στα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Αναρωτήθηκε όμως κανείς αυτοί οι υπερπατριώτες γιατί δεν το ψήφισαν; Ούτε ο κ. Βελόπουλος, ούτε η κα Λατινοπούλου δεν ψήφισαν ένα ψήφισμα που αφορά κυρίως τις χώρες της περιφέρειας όπως η Ελλάδα, που είναι αναγκαίο αντί να πληρώνει ο ελληνικός λαός από τους φόρους του τους εξοπλισμούς, να πληρώνει και η Ευρώπη» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

