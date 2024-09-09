Ερντογάν: Απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία και απαλύναμε τον πόνο όλου του ισλαμικού κόσμου

«Είμαστε εδώ για να μην μείνει δίχως μαχητές το πεδίο του Ιερού Πολέμου (Τζιχάντ)» είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μιλώντας σε μαθητές ιερατικών σχολών όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Πρόσθεσε: «Απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία και απαλύναμε τον πόνο όλου του ισλαμικού κόσμου»

«Όπως λέει ο ποιητής Μεχμέτ Ακίφ, μην αγγίξει ξένο χέρι στον δικό μου ιερό χώρο᾽᾽. Εμείς την Αγία Σοφία την απελευθερώσαμε με αυτή την πίστη. Μετά απο 86 χρὀνια στέρησης , εμείς φροντίσαμε την κληρονομιά του ΜωάμετΘτου Πορθητή. Eμείς ενώσαμε τον μεγάλο ναό του Θεού με πιστές καρδιές. Εμείς επουλώσαμε τον πόνο της Αγίας Σοφίας, της Κωνσταντινούπολης, της Τουρκίας και όλου του ισλαμικού κόσμου.

Είμαστε με χαμηλές φωνές, Θεέ μου, μην αφήνεις τους μιναρέδες χωρίς το εζάν.

Αμήν!

Θεέ μου, μην αφήνεις το πεδίο της τζιχάντ ( ιερού πολέμου) χωρίς πολεμιστές.

Αμήν!

Θεέ μου, μην αφήνεις δίχως ήρωα,τις μάζες να περιμένουν έναν ήρωα.

Aμήν!

Ω Θεέ, στους δρόμου του αύριο μην αφήνεις τα χρόνια χωρίς το Ραμαζάνι.

Αμήν!

Θεέ μου μη μας αφήνεις χωρίς αγάπη, νερό, αέρα και πατρίδα.

Αμήν!

Θεέ μου , μην αφήνεις χωρίς μουσουλμάνους τη χώρα που είναι γεμάτη από μουσουλμάνους.

Αμήν!

Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς, ως μέλη των Ιμάμ Χατίπ (ιερατικές σχολές). Υπάρχουμε για να μην μένουν οι μιναρέδες χωρίς κάλεσμα. Υπάρχουμε έτσι ώστε το πεδίο του ιερού πολέμου (τζιχάντ) να μην μείνει δίχως μαχητές. Υπάρχουμε για να μην μείνει ο ηρωικός μας στρατός χωρίς ήρωες. Έχουμε πατρίδα, υπάρχουμε για να υπάρχει πάντα η πατρίδα μας. Υπάρχουμε για να μην μείνει χωρίς μουσουλμάνους η χώρα μας που είναι γεμάτη μουσουλμάνους. Αυτός ήταν ο αγώνας μας από την αρχή!».

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε εκκαθαρίσεις στον τουρκικό στρατό

«Εναντίον ποιου υψώσατε τα ξίφη σας; Όσοι ύψωσαν ξίφη θα εκκαθαριστούν. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ από το πουθενά» είπε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τις εικόνες αποφοίτων στρατιωτικών σχολών που ύψωσαν τα ξίφη φωνάζοντας «είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ».

«Θα ήθελα επίσης να γίνει γνωστό αυτό πολύ ξεκάθαρα. Δεν θα επιτρέψουμε να φθαρεί ξανά ο στρατός μας. Πρόσφατα, σε μια συγκεκριμένη τελετή αποφοίτησης, εμφανίστηκαν κάποιοι υβριστές και τράβηξαν ξίφη.

Eναντίον ποιου υψώνεις αυτά τα ξίφη; Τώρα γίνεται όλη η απαραίτητη έρευνα σχετικά με αυτά και θα εκκαθαριστούν και οι λίγοι αδαείς εκεί. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ απο το πουθενά.

Μπορεί να είναι 30 άτομα, μπορεί να είναι 50 άτομα, όποιοι κι αν είναι, δεν γίνεται να τους έχουμε στον στρατό μας. Θα τα καθαρίσουμε αυτά τα πράγματα.»

Σήμερα θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Αφηγείται τη σκληρότητα και τα βάσανα που επέφερε ο ελληνικός στρατός στον λαό μας»

Υπουργεί Άμυνας Τουρκίας: Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η επόμενη μέρα», στο οποίο αφηγείται η σκληρότητα και τα βάσανα που επέφερε ο ελληνικός στρατός στον λαό μας κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας με βάση αντικειμενικά και ιστορικά ντοκουμέντα, θα μεταδοθεί αύριο στην TRT Belgesel.

Yunan ordusunun Millî Mücadele Dönemi'nde halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı "Ertesi Gün" adlı belgesel, yarın TRT Belgesel’de yayımlanacaktır. @trt1 @TRTBelgesel#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/y6EZbJXCBI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2024

Πηγή: skai.gr

