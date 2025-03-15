«Σιδεροκέφαλοι, όπως λέμε. Ήθελα να βρεθούμε αμέσως μετά την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και πριν ακόμα πάτε στα υπουργεία σας, για μερικές πρώτες χρήσιμες -νομίζω- κατευθύνσεις, όπως και για να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις γι' αυτό το νέο ξεκίνημα το οποίο κάνουμε», είπε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πράγματι υπήρξε ένα διάστημα κατά το οποίο η δημόσια ζωή τυλίχθηκε σε ένα νέφος σύγχυσης.

«Νομίζω ένα νέφος το οποίο έχουμε χρέος τώρα να το διαλύσουμε με γρήγορα βήματα μπροστά, βρίσκοντας ξανά τον καθαρό μας ορίζοντα και επανασυνδέοντας τις πρωτοβουλίες μας με τις σαφείς εντολές που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το καλοκαίρι του 2023. Έτσι, το μήνυμα του χθεσινού ανασχηματισμού είναι διπλό: Ανανέωση και δράση, έως την ολοκλήρωση της θητείας μας. 'Αλλωστε, να σας θυμίσω ότι μας περιμένουν 25 μήνες για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών, κάτι το οποίο, όμως, θα φέρουν μόνο οι μεγάλες αλλαγές και οι μεγάλες τομές», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση προτιμά πάντα το κόστος της κίνησης προς την πρόοδο, από το κόστος της ακινησίας.

«Το σύνθημά μας, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι άλλο από το «πιο γρήγορα και πιο τολμηρά»», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός καλωσόρισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τη «γενιά των σαραντάρηδων» η οποία, σημείωσε, έχει πλέον μία ισχυρή παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα. Πρόκειται, συμπλήρωσε, για γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι όλα τα στελέχη μπορούν να πάρουν την ευκαιρία τους, να αναδείξουν τις δυνατότητές τους.

«Αλλά νομίζω αποδεικνύει και ότι η παράταξή μας έχει ένα πλούσιο βάθος κι ένα ισχυρό δυναμικό προσώπων, όπως νομίζω ότι διαθέτει και την ευελιξία να συντονίζει τον προσανατολισμό της, με πυξίδα πάντα τα ζητούμενα της κοινωνίας. Έτσι, ο σκοπός μας είναι το επιτελικό κράτος να γίνει πιο αποτελεσματικό, με τη συμμετοχή του Κωστή από τη θέση του αντιπροέδρου, εντασσόμενος στο επιτελείο του πρωθυπουργού. Είναι μία κίνηση που νομίζω ότι θα διευκολύνει το ρόλο του Μαξίμου ως πολιτικού κέντρου, διευκολύνοντας ταυτόχρονα και τον καλύτερο συντονισμό μας. Ο Κωστής θα έχει μία ειδική ευθύνη για τα παραγωγικά υπουργεία, ο 'Ακης θα παρακολουθεί περισσότερο τα κοινωνικά ζητήματα και τα θεσμικά χαρτοφυλάκια», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε ότι μια ανανέωση πρέπει να υπάρξει και στον τρόπο της δουλειάς της κυβέρνησης. «Προφανώς, τα υπουργεία διατηρούν τους μεσοπρόθεσμους στόχους οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, μέσα από μια διαδικασία αναλυτικής διαβούλευσης. Όμως θα έλεγα ότι, πέρα από τα τρέχοντα καθήκοντά σας, είναι σημαντικό να μπορούμε να εστιαστούμε σε έναν πεπερασμένο αριθμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, που πρέπει να υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Θα έλεγα ότι αυτές είναι και οι προτεραιότητες τις οποίες θα ήθελα να επιβλέπω εγώ προσωπικά. Και αυτές συμπεριλαμβάνονται στους μπλε φακέλους που έχετε μπροστά σας. Αυτή τη φορά δεν είναι ένας τόμος, αλλά είναι μια σελίδα», πρόσθεσε.

Είπε επ' αυτού ότι μέσα στη βοή της δύσκολης πραγματικότητας που όλοι έχουν να διαχειριστούν, «να ξεχωρίζουμε ποια είναι πραγματικά τα πολύ σημαντικά, αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και εμένα προσωπικά και γι' αυτά τα οποία τελικά πιστεύω ότι θα αξιολογηθούμε από τους πολίτες».

Ο πρωθυπουργός σχολίασε τις αλλαγές που έγιναν μόνο σε τρία πεδία με πρώτο αυτό της οικονομίας.

«Θα πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο δρόμο της δημοσιονομικής συνέπειας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να συγχαρώ το απερχόμενο οικονομικό επιτελείο για την πολύ σημαντική αναβάθμιση της Moody's, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ. Θέλω να θυμίσω ότι η Moody's ήταν ο τελευταίος οίκος ο οποίος δεν είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα, δεν μας είχε δώσει investment grade, επενδυτική βαθμίδα. Το έκανε χθες και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο συμβολικά κλείνει και ένας πολύ μακρύς κύκλος αμφισβήτησης των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας», υπογράμμισε επισημαίνοντας πως όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω ενός περιβάλλοντος μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας αλλά και μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας.

"Και όμως, σε αυτή την συγκυρία η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των 27 χωρών. Η ανεργία πέφτει πιο γρήγορα και από αυτό το οποίο ενδεχομένως και εμείς εκτιμούσαμε. Είναι νομίζω και μια απόδειξη της σημασίας που αποκτά η σταθερότητα στη χώρα, αλλά και η σωστή πορεία που έχει χαράξει η κυβέρνησή μας.

'Αρα, νομίζω ότι ο στόχος όλων μας, αλλά πρωτίστως του οικονομικού επιτελείου, είναι αυτή η συλλογική πρόοδος να μεταφερθεί και στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη. Να μεταφραστεί, δηλαδή, πολύ απλά, σε καλύτερους μισθούς, λιγότερους φόρους, περισσότερες και καλύτερες δουλειές.

Αυτή η δημοσιονομική αισιοδοξία να γίνει και μια κοινωνική αισιοδοξία, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση -θα το τονίσω αυτό και πάλι- να αποκλίνουμε από τους στόχους μας, από την ανάγκη επίτευξης των πρωτογενών πλεονασμάτων, γιατί αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται συνολικά η πολιτική μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη είπε πως έχει αποδείξει ότι διαθέτει τόλμη να προωθεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

«Και να επισημάνω επίσης για τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ότι τα χρονοδιαγράμματα στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως ασφυκτικά και δεν μπορούμε να ανεχθούμε καμία απολύτως καθυστέρηση», πρόσθεσε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών.

«Είναι ένα πεδίο στο οποίο δύο νέοι υπουργοί, δύο νέα μας στελέχη, ο Χρίστος και ο Κωνσταντίνος αναλαμβάνουν να κάνουν προσωπικό τους στοίχημα αυτό το στοίχημα των μεγάλων αλλαγών, αντιτάσσοντας τον δυναμισμό σας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «βαθύ κράτος», χωρίς βέβαια, σε καμία περίπτωση, να μηδενίζουμε τις προσπάθειες που προηγήθηκαν και τα σημαντικά έργα τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι εδώ όλοι το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη ανατροπή και όπως την οδυνηρή, την τραγική εμπειρία στο Μάτι την μετατρέψαμε σε ένα «112» και σε ένα σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο σώζει ζωές, έτσι και η Ελλάδα του Μετρό της Θεσσαλονίκης, των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, πρέπει να νικήσει την Ελλάδα του παλιού ΟΣΕ.

Νομίζω ότι είναι μια πρόκληση που δεν έχει μόνο ουσιαστικό, αλλά έχει και μεγάλο συμβολικό βάρος και προϋποθέτει το «σάρωμα», θα επαναλάβω, «το σάρωμα», κάθε αντίστασης που έρχεται από το χθες. Και να ξέρετε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχετε την αμέριστη στήριξή μου», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τις αλλαγές στα υπουργεία Μετανάστευσης και Ναυτιλίας καθώς, όπως σημείωσε, διαμορφώνονται πια νέα δεδομένα στην Ευρώπη.

«Θέλω να θυμίσω ότι από το 2020, από την εμπειρία την οποία είχαμε τότε, τον Μάρτιο το 2020, πριν από πέντε χρόνια, στον Έβρο, όταν προστατεύσαμε τα σύνορα της πατρίδας μας, αγωνιστήκαμε για να μετακινήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική και να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πετύχει και είναι μια πολιτική που, προφανώς, Βασίλη, θα τη συνεχίσουμε. Ωστόσο, τώρα έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα άλλο ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ και αυτό δεν είναι άλλο από το ζήτημα των επιστροφών των παράνομων μεταναστών οι οποίοι δεν διαθέτουν άσυλο. Αυτή είναι η κατεύθυνση, η συνολική, της Ευρώπης. Αυτή είναι η πολιτική την οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε πια στην χώρα μας. Αυτές οι εξελίξεις προϋποθέτουν νέα μέτρα, προϋποθέτουν πολύ σωστή και «βαριά» νομική προετοιμασία.

Ενώ, ταυτόχρονα, πρέπει να αποκτήσει και πιο λειτουργικό πλαίσιο η νόμιμη, η ελεγχόμενη μετανάστευση, καθώς -το ξέρουμε καλά- εξακολουθεί να υπάρχει και μάλλον θα ενταθεί η έλλειψη εργατικών χεριών, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας μας.

Συνεπώς, οι νέες ηγεσίες, ειδικά ο Μάκης, νομίζω ειδικά στον τομέα αυτό θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και φιλοδοξώ να παίξουμε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στα ζητήματα που αφορούν ειδικά τις επιστροφές, καθώς τώρα διαμορφώνεται και το πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίον θα ασκείται αυτή η πολιτική», σημείωσε.

Στη συνέχεια τόνισε πως η κυβέρνηση συμπερασματικά διεκδικεί το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από δύο δρόμους: Από τη μία πλευρά, οργανώνοντας καλύτερα τον συντονισμό της καθημερινής της λειτουργίας κι από την άλλη κατανέμοντας όσο καλύτερα μπορεί το δυναμικό της κυβερνητικής παράταξης.

«Ωστόσο, να το ξαναπώ, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνονται. Και νομίζω ότι μετά από σχεδόν έξι χρόνια αυτό περιμένουν οι πολίτες από μας: Συγκεκριμένο, ορατό έργο στα μάτια των πολιτών», υπογράμμισε.

Και συμπλήρωσε: «Θα ήθελα να μην παραλείψω να υποδεχθώ και τρεις νέους συναδέλφους υφυπουργούς μας, οι οποίοι θα έλεγα ότι δεν είναι καθαρόαιμοι πολιτικοί, προέρχονται από τον χώρο της επιστήμης, από τον χώρο της αγοράς. Γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι σε αυτή την εθνική προσπάθεια πρωτίστως έχει θέση η πολιτική εμπειρία, αλλά πρέπει εκεί που απαιτούνται ειδικές γνώσεις, σε εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια, αυτή να συνοδεύεται και από την τεχνοκρατική γνώση».

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Κλείνω βέβαιος ότι από σήμερα ξεκινάμε έχοντας πιο καθαρούς στόχους, αλλά έχοντας διαμορφώσει και το σχήμα το οποίο θα πρέπει να τους πετύχει. Διότι, τελικά, το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς, όλα εξαρτώνται από εμάς, από τις προτεραιότητες που θα καθορίσουμε, από την προσήλωσή μας στην υλοποίησή τους.

Ωστόσο, στο διάστημα που έρχεται, δίπλα στις θέσεις που έχουμε -είναι κάτι το οποίο, για τους νέους κυρίως που για πρώτη φορά συμμετέχουν σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, το έχω πει πολλές φορές- το ύφος, οι συμπεριφορές στη δημόσια σκηνή έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.

Ζούμε σε μια εποχή fake news. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαστρέβλωση κάθε κουβέντας μας. Κάθε άστοχη διατύπωση μπορεί να γίνει όπλο διαστρέβλωσης των θέσεών μας και τελικά μία παγίδα για να υπονομευθεί συνολικά το έργο μας.

'Αρα, νομίζω ότι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλούν τελικά τα ίδια σας τα έργα. Και νομίζω ότι πάντα μεγαλύτερη αξία έχει τα θετικά επιχειρήματα να τα διατυπώνουν οι ίδιοι οι ικανοποιημένοι πολίτες και όχι εμείς που έχουμε δρομολογήσει αυτές τις πολιτικές.

Νομίζω ότι αυτή είναι τελικά και η δύναμη μιας κυβέρνησης η οποία εξακολουθεί να επιμένει να ενώνει τους Έλληνες. Θέλουμε να βαδίσουμε μαζί τους προς τα εμπρός. Ας μην μας παρασύρει, λοιπόν, το ψέμα και η τοξικότητα της αντιπολίτευσης.

Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθερά στο πλευρό του πολίτη, ακούγοντας τους πολίτες. Δεν κρύβουμε τις δυσκολίες, δεν κρύβουμε τα όποια λάθη μας, αλλά το σημαντικό παραμένει η παραγωγή αποτελέσματος. Και νομίζω ότι αυτό θα περιμένω κι εγώ από όλους σας.

Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό περιμένει τελικά η κοινωνία από εμάς: Να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και κυρίως να δίνουμε πραγματικές λύσεις προς όφελος όλων των πολιτών.

Οπότε, να κλείσω από εκεί όπου ξεκίνησα, να ευχηθώ καλή δύναμη, ειδικά στα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και σε αυτούς οι οποίοι άλλαξαν ρόλους. Και καλή δουλειά».

