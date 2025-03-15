Τα παρασκήνια της ορκωμοσίας: Οι παρουσίες που έκλεψαν την παράσταση και το «dress code» των κυριών (video-φωτό)

Πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε χθες Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης άρχισαν να προσέρχονται στο Προεδρικό Μέγαρο - κάποιοι με τα μέλη των οικογενειών στο πλευρό τους - για την ορκωμοσία, παρουσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Άλλοι με συζύγους και παιδιά, άλλοι με τους γονείς τους, πέρασαν την πύλη του Μεγάρου χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, έτοιμοι να δώσουν τον όρκο τους.

Η φιλική συζήτηση Τασούλα με τους νέους υπουργούς

Πριν από την ορκωμοσία και την παραδοσιακή φωτογραφία με τη νέα κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια φιλική συζήτηση που είχε με τους νέους υπουργούς, τους ευχήθηκε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να αποφύγουν τρία πράγματα στην άσκηση των καθηκόντων τους: Την ευθυνοφοβία, την αναβλητικότητα και το ασίγαστο πάθος για δημοσιότητα.

Μια ξεχωριστή «πινελιά» στις ενδυματολογικές εμφανίσεις της ημέρας έκανε ο Μάκης Βορίδης. Ο νέος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία.

Ο κ. Μάκης Βορίδης με την οικογένειά του

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, της νέας υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και αναμένεται σε λίγες εβδομάδες να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η κυρία Μιχαηλίδου επέλεξε να φορέσει για την περίσταση ένα λευκό κοστούμι.

Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο αριθμών, σε σχέση με το προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο καταγράφονται τέσσερις αποχωρήσεις υπουργών και 12 υφυπουργών καθώς και η είσοδος συνολικά 15 νέων προσώπων. Αντίστοιχα, από τα 61 μέλη της κυβέρνησης, χωρίς τον πρωθυπουργό, οι 41 είναι βουλευτές, όταν στην προηγούμενη σύνθεση, από τους 59 οι 40 κατείχαν έδρανο στο κοινοβούλιο.

Η ορκωμοσία μέσα από φωτογραφικά στιγμιότυπα

Ο πρωθυπουργός με τον νέο «τσάρο» της Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με την οικογένειά του

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με τη σύζυγό του, Ελένη Αθερινού

H Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης, με τα παιδιά της

Η Δόμνα Μιχαηλίδου σε ένα τετ α τετ με την υφυπουργό Τουρισμού, Έλενα Ράπτη

«Μεγάλη έκπληξη», χαρακτήρισε την πρόταση του πρωθυπουργού να συμμετάσχει στο νέο κυβερνητικό σχήμα ο Αρίστος Δοξιάδης

Φυσικά, τα «πηγαδάκια» μεταξύ των παρισταμένων στο Μέγαρο Μαξίμου «έδιναν και έπαιρναν»...

Κάποιοι από τους συγγενείς των νέων υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης

Η τρυφερή εικόνα της ημέρας… Ο κ. Χρίστος Δήμας κατέφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τη μητέρα του

Ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και την κόρη του

Ο νέος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, με τη σύζυγο και την κόρη του

