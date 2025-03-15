Τα παρασκήνια της ορκωμοσίας: Οι παρουσίες που έκλεψαν την παράσταση και το «dress code» των κυριών (video-φωτό)

Πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε χθες Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης άρχισαν να προσέρχονται στο Προεδρικό Μέγαρο - κάποιοι με τα μέλη των οικογενειών στο πλευρό τους - για την ορκωμοσία, παρουσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.
Άλλοι με συζύγους και παιδιά, άλλοι με τους γονείς τους, πέρασαν την πύλη του Μεγάρου χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, έτοιμοι να δώσουν τον όρκο τους.
Η φιλική συζήτηση Τασούλα με τους νέους υπουργούς
Πριν από την ορκωμοσία και την παραδοσιακή φωτογραφία με τη νέα κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια φιλική συζήτηση που είχε με τους νέους υπουργούς, τους ευχήθηκε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να αποφύγουν τρία πράγματα στην άσκηση των καθηκόντων τους: Την ευθυνοφοβία, την αναβλητικότητα και το ασίγαστο πάθος για δημοσιότητα.
Μια ξεχωριστή «πινελιά» στις ενδυματολογικές εμφανίσεις της ημέρας έκανε ο Μάκης Βορίδης. Ο νέος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία.
Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, της νέας υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και αναμένεται σε λίγες εβδομάδες να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η κυρία Μιχαηλίδου επέλεξε να φορέσει για την περίσταση ένα λευκό κοστούμι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο αριθμών, σε σχέση με το προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο καταγράφονται τέσσερις αποχωρήσεις υπουργών και 12 υφυπουργών καθώς και η είσοδος συνολικά 15 νέων προσώπων. Αντίστοιχα, από τα 61 μέλη της κυβέρνησης, χωρίς τον πρωθυπουργό, οι 41 είναι βουλευτές, όταν στην προηγούμενη σύνθεση, από τους 59 οι 40 κατείχαν έδρανο στο κοινοβούλιο.
Η ορκωμοσία μέσα από φωτογραφικά στιγμιότυπα
