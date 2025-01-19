Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο Βερολίνο για τον Μερτς

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Σχεδόν ένας μήνας απομένει για τις γερμανικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου και όλες οι δημοσκοπήσεις συντείνουν στο οτι προηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες υπό τον αρχηγό τους Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος φιλοδοξεί να διαδεχθεί στην καγκελαρία τον Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς.

Με μια άτυπη σύνοδο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) με υψηλούς προσκεκλημένους από όλη την Ευρώπη, στέκεται δίπλα στον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη που θα καθορίσει την ρότα που θα χαράξει η Γερμανία τα επόμενα χρόνια: με μεγάλη ανησυχία στο Βερολίνο από τη μια πλευρά για την επόμενη μέρα από την επικείμενη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, με τα μέτωπα των πολέμων ανοιχτά και από την άλλη με την γερμανική οικονομία για δεύτερο συναπτό έτος να βυθίζεται σε ύφεση.Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ο μεγάλος αντίπαλος ή ο μεγάλος φόβος: η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία που κινείται στις δημοσκοπήσεις ανοδικά, ενιότε πάνω από 20%, με εκτιμήσεις να μην αποκλείουν ακόμη και εκπλήξεις. Αλλά και η έλλειψη δημοφιλίας του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος σε δημοσκοπήσεις που τον φέρνουν σε απευθείας αντιπαράθεση με την υποψήφια για την καγκελαρία από την AfD, Αλίς Βάιντελ, ισοψηφεί ή χάνει.Σε αυτό το πλαίσιο η άτυπη σύνοδος του ΕΛΚ στο Βερολίνου αποκτά χαρακτήρα συντονιστικό των επόμενων κινήσεων των μεγάλων ευρωπαϊκών συντηρητικών κομμάτων, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται στην εξουσία.Στο Βερολίνο βρίσκονται αυτές τις μέρες, τόσο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης ως επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αλλά και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ως επικεφαλής του ΔΗΣΥ. Το βράδυ της Παρασκευής τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχαν διμερείς συναντήσεις με τον Φρίντριχ Μερτς στην έδρα των Χριστιανοδημοκρατών στη γερμανική πρωτεύουσα.Τραμπ, οικονομία, ασφάλεια, ΟυκρανίαΜεταξύ των όσων βρέθηκαν στην ατζέντα των επαφών σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής, θέματα οικονομικής συνεργασίας, αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου αποκτά τα τελευταία χρόνια άλλωστε για τη γερμανική εξωτερική πολιτική αναβαθμισμένη σημασία, εξαιτίας των ενεργειακών προοπτικών, αλλά και της γεωγραφικής εγγύτητας με εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή.Για τη γερμανική πλευρά βασικός στόχος της συνάντησης του ΕΛΚ στο Βερολίνο φαίνεται να είναι πέρα από όλα τα άλλα το μείζον ζήτημα των ημερών: η αντίχνευση προθέσεων, αλλά και μια πρώτη προσπάθεια συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δεύτερη διακυβέρνηση Τραμπ.Ειδικότερα για τον Φρίντριχ Μερτς δύο είναι τα κεντρικά θέματα που φέρνει στο τραπέζι των συζητήσεων εδώ και καιρό με τους εταίρους του: από τη μια πλευρά η εσωτερική ασφάλεια και η αυστηροποίηση της γερμανικής μεταναστευτικής πολιτικής και από την άλλη πλευρά η γρήγορη τόνωση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής και ευρωπαϊκής οικονομίας.Ως προς το μεταναστευτικό ειδικότερα είναι ήδη γνωστές οι θέσεις του Μερτς περί αναγκαίων απελάσεων και επιστροφών σε ασφαλείς χώρες προέλευσης και χώρες πρώτης υποδοχής, καθώς και ενός αυστηρότερου ευρωπαϊκού πλαισίου για το άσυλο εν γένει. Σε αυτό το πεδίο ο ρόλος της Ελλάδας κρίνεται και στη Γερμανία καθοριστικός.Από εκεί και πέρα και για την επόμενη γερμανική κυβέρνηση, η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι συντηρητική, πρώτη προτεραιότητα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα παραμείνει η Ουκρανία, αλλά και η αναζήτηση ισχυρού ρόλου για τη Γερμανία σε περίπτωση που ο Λευκός Οίκος εγκαταλείψει τον δρόμο που χάραξε ο Τζο Μπάιντεν: την αμέριστη στήριξη στο Κίεβο και την πλήρη απομόνωση του Πούτιν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.