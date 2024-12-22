«Είναι πολύ σημαντικό το να συγκεντρωθούν ηγέτες δύο νότιων χωρών και δύο βόρειων χωρών, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για να συζητήσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κοινού. Ήταν πάρα πολύ εποικοδομητικό για εμάς να καταλάβουμε ποια είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Φινλανδία, κυρίως ως προς τη διαχείριση των συνόρων με τη Ρωσία που εκτείνονται σε 1340 km. Αλλά ήταν ευκαιρία για μένα και για την Τζόρτζια να παρουσιάσουμε κάποιες προκλήσεις ασφάλειας και μετανάστευσης που αντιμετωπίζουμε στην Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Βορρά-Νότου στη Φινλανδική Λαπωνία.

Παρακολουθείστε την συνέντευξη

«Η πρώτη είναι ότι η προστασία των συνόρων είναι αναπόσπαστο μέρος της μεταναστευτικής στρατηγικής, καθώς και μία κοινή προτεραιότητα, ανεξαρτήτως αν έχουμε κάποια χερσαία ή υδάτινα σύνορα. Η καλύτερη διαχείριση αυτών των προκλήσεων θα πρέπει να αποτελεί ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλημα και αυτό είναι και το θέμα που συζητήσαμε στο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Και θα ήθελα να επαναλάβω από εδώ από την Λαπωνία πόσο σημαντικό και αναγκαίο είναι να παράσχουμε επιπλέον χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για την διαχείριση των συνόρων, αλλά και για τις φυσικές κατασκευές που μας επιτρέπουνε να διαχειριζόμαστε τα σύνορά μας πιο αποτελεσματικά. Όσον αφορά την ασφάλεια υπάρχει μία κοινή κατανόηση ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι ως προς την κατανομή των πόρων για την άμυνα και την ασφάλεια, είτε πρόκειται σε εθνικό επίπεδο είτε πρόκειται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εγώ προσωπικά έχω συνηγορήσει υπέρ περισσότερης ευελιξίας σε ό,τι αφορά στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Και πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς και στη συνέχεια τις δαπάνες για την άμυνα, αλλά πρέπει να διερευνήσουμε και όλα τα πιθανά μέσα που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε συλλογικά την ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο τον Φεβρουάριο, όπου και θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και όσον αφορά την ανάγκη να σκεφτούμε λίγο πιο καινοτόμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως αυτή τη στιγμή όπου πρέπει να πείσουμε τους διατλαντικούς συμμάχους και το διατλαντικό εταίρο ότι αναλαμβάνουμε την ασφάλειά μας με πλήρη σοβαρότητα και υπευθυνότητα» πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Φινλανδό πρωθυπουργό για τη φιλοξενία και είπε: «Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι άτυπες συναντήσεις είναι πάντα ιδιαιτέρως εποικοδομητικές και σε ευχαριστώ που μας έδωσες τη δυνατότητα να επισκεφτούμε όχι μόνο αυτό το υπέροχο μέρος της χώρας σου, αλλά να καταλάβουμε καλύτερα και ποιες είναι οι ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι σκανδιναβικές χώρες όσον αφορά την ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.