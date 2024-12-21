DW: «Ζεσταίνεται» ξανά το μέτωπο Ισραήλ-Χούθι

Προβληματισμός επικρατεί στον ισραηλινό στρατό για την αποτελεσματικότητα του υπερσύγχρονου αντιβαλλιστικού συστήματος αεράμυνας Arrow, καθότι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα δεν κατάφερε να αποκρούσει πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

«υφλώνονται» τα ισραηλινά ραντάρ

Σήμερα, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), πύραυλος των Χούθι έπληξε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Γιάφα, παραλιακό προάστιο του Τελ Αβίβ. Από θαύμα δεν αναφέρθηκαν θύματα, παρότι ο πύραυλος των Χούθι κατέπεσε σε ανοικτό χώρο ανάμεσα σε πλήθος συγκροτημάτων πολυκατοικιών. Λόγω της προχωρημένης ώρας, οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής δεν πρόλαβαν να προστατευθούν στα καταφύγια, με αποτέλεσμα πάνω από είκοσι πολίτες να τραυματιστούν από σπασμένα τζάμια, να ξεσπάσει πυρκαγιά και στο σημείο της έκρηξης να δημιουργηθεί κρατήρας.



Τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, για ακόμα μια φορά τα ισραηλινά ραντάρ απέτυχαν να εντοπίσουν ακόμα έναν πύραυλο των ανταρτών της Υεμένης, που κατάφερε να καταστρέψει σχολικό κτήριο στο προάστιο Ραμάτ Εφάλ, βορειοανατολικά του κέντρου του Τελ Αβίβ, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Από την άλλη, ο δεύτερος πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι το ίδιο βράδυ, καταρρίφθηκε επιτυχώς στα ανοικτά των μεσογειακών ακτών του Τελ Αβίβ. Επίσημη εξήγηση για την δυσλειτουργία του συστήματος Arrow δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αυξάνοντας την ανησυχία των κατοίκων του κεντρικού Ισραήλ, που είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες της χώρας.



Από την άλλη, όμως, οι ισραηλινές αρχές διαψεύδουν τον ισχυρισμό των Χούθι ότι - τόσο κατά την επίθεση της περασμένης, όσο και σήμερα τα ξημερώματα - φέρονται να έχουν πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

ΗΠΑ, Βρετανία και Ισραήλ συντονίζονται κατά των Χούθι

Όπως είχαν διαρρεύσει ήδη από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τριήμερη επίσκεψη εργασίας του υποστράτηγου Μάικλ Κερίλα, διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύει στην περιοχή (CENTCOM), η ισραηλινή αεροπορία φαίνεται πως ήδη επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του οπλοστασίου και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Χούθι.



Δεν είναι τυχαίο ότι, αμέσως μετά τους εκτεταμένους αμερικανικούς βομβαρδισμούς ποικίλων στόχων των ανταρτών της Υεμένης, την σκυτάλη πήρε το Ισραήλ, όταν προχθές τα ξημερώματα (19/12) έπληξε τρία λιμάνια που χρησιμοποιούν οι Χούθι στις ακτές της νότιας Ερυθράς Θάλασσας, επιτελικά κέντρα της οργάνωσης στην πρωτεύουσα Σανάα και στρατόπεδα εκπαίδευσης και αποθήκες οπλισμού σε διάφορες επαρχίες της χώρας.



Μάλιστα, όπως προειδοποίησε ο ισραηλινός στρατός με σημερινή του ανακοίνωση, σειρά έχουν στο άμεσο μέλλον και άλλες υποδομές των Χούθι. Από την άλλη, πληθαίνουν οι πληροφορίες που φέρουν ότι ηγετικά στελέχη των Υεμενιτών ανταρτών, που εξοπλίζονται από το Ιράν, έχουν ήδη διαφύγει από την χώρα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, αναμένοντας περισσότερα κύματα ισραηλινών, αμερικανικών και βρετανικών συντονισμένων βομβαρδισμών κατά των βάσεων και του οπλοστασίου τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.