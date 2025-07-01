«Για μια ακόμη φορά με ψυχραιμία πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο του προβλήματος και να ζητηθεί η λύση. Αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το σκάνδαλο, αυτοί οι οποίοι έχουν καταχραστεί τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου και των απλών πολιτών που φορολογούνται, πρέπει να υποστούν τις κυρώσεις του νόμου», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είτε πρόκειται για το κεφάλαιο είτε για τα πρόστιμα, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αυτά να επιστραφούν στον κρατικό κορβανά».

«Η αίσθηση που έχω, από τον τρόπο που τοποθετούνται οι δικαστικοί λειτουργοί, είναι ότι θα γίνει η προσπάθεια να βρεθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι. Ακούω και πράγματα που δεν έχουν συμβεί αυτές τις 5 δεκαετίες της Μεταπολίτευσης, όπως δήμευση περιουσιών, ώστε να δοθεί το μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές. Πρώτα από όλα να ξεκινήσουμε από την κεφαλή: με κατηγορηματικό τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ο πρωθυπουργός είπε ότι στο συγκεκριμένο θέμα αποτύχαμε. Είναι ειλικρινές και όταν κάποιος ηγέτης φτάνει αν παραδεχτεί κάτι τέτοιο, είναι η αρχή για να βρεθεί λύση».

«Δεύτερον, ισοπέδωση δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί όλοι ίδιοι δεν είμαστε. Εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ, ούτε για τα Τέμπη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε για οποιαδήποτε από τις παθογένειες στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Έχουν υπάρξει συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές από άλλα κόμματα και σε άλλες κυβερνήσεις που έκαναν τη δουλειά τους έντιμα, καθαρά και πρόσφεραν στην ελληνική κοινωνία. Αν κάποιοι κρύβονται πίσω από κομματικές σημαίες, και αυτοί της ΝΔ και κάποιοι άλλοι ήθελαν να τους βάλουν πλάτη και όλοι αυτοί μαζί ήθελαν να στήσουν τα μαγαζιά τους, δεν μου είναι καθόλου δύσκολο να πω "κύριοι, στον δρόμο της Δικαιοσύνης" και να πληρώσουν ό,τι τους αναλογεί με τις ποινές που θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Θα δούμε ποιοι από τους παραιτηθέντες υπουργούς έχουν ευθύνη και ποιοι όχι».

Ερωτηθείς για το αν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση με σενάριο πρόωρων εκλογών, ο κ. Κικίλιας απάντησε αρνητικά. «Είναι θεμιτό και σωστό μια κυβέρνηση να κρίνεται από το σύνολο του έργου της. Θυμίζω την πανδημία, την κλιματική κρίση, την εισβολή από τα βόρεια σύνορα, τους δυο πολέμους στη γειτονιά μας, τα ενεργειακά. Θα κριθεί η κυβέρνησή μας από το σύνολο της αντίδρασής της και τη στήριξη στην κοινωνία. Όταν θα έρθει η ώρα όμως».

«Αυξήσεις μόνο €0,01 ή €0,02 για τα ναύλα στα φορτηγά»

Συζητώντας για τα του χαρτοφυλακίου του, ο υπουργός Ναυτιλίας στάθηκε στις λιμενικές υποδομές και εξέφρασε τη βεβαιότητά του για αναβαθμίσεις, προαναγγέλλοντας μάλιστα και δεύτερο γύρο ελέγχων για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στα πλοία. «Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση 300 εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου

«Εγώ ανέλαβα την υποχρέωση να κάνω άμεσα 2 πράγματα: πρώτον, να κόψουμε τον Γόρδιο Δεσμό μετά από 7 χρόνια που ανέβαιναν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, αν μην ανέβουν 15% όπως είχε ανακοινωθεί. Έχουμε μειώσει τα εισιτήρια στα ταχύπλοα, στα συμβατικά πλοία, στις καμπίνες, στα αυτοκίνητα».

«Ως προς τα φορτηγά και τις διαμαρτυρίες για την αύξηση στα ναύλα, πράγματι κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες προχώρησαν σε αυξήσεις στα διαξονικά και στα φορτηγά. Ξέρετε τι αυξήσεις είναι αυτές; Της τάξεως του €0,01 ή €0,02 το κιλό», όπως διευκρίνισε.

