Μέσω ανάρτησης στο Instagram η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου ενημέρωσε πως κατέθεσε αγωγή κατά της Εθνικής Πινακοθήκης με αφορμή την περίφημη, πλέον, έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου – Ενδιάμεσος Χώρος».

«Σήμερα, ως δικηγόρος αλλά πάνω απ' όλα ως Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη, καταθέτω αγωγή κατά της Εθνικής Πινακοθήκης. Και θα υπάρξουν και ασφαλιστικά μέτρα. Κάποιος έπρεπε να πει ως εδώ. Με δικά μας λεφτά στήθηκε μια έκθεση που χλευάζει την πίστη μας, όπου οι Άγιοί μας γίνονται καρικατούρες, όπου τα ιερά μας σύμβολα ποδοπατούνται στο όνομα της Τέχνης» αναφέρει η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» και προσθέτει:

«Θα τολμούσαν άραγε να χλευάσουν τον Αλλάχ; Όχι βέβαια. Μόνο στην Ορθοδοξία δεν σέβονται. Ούτε τη γιαγιά που ανάβει κερί, ούτε τη μάνα που κάνει τον σταυρό τη, ούτε το παιδί που βαφτίστηκε στο όνομα της πίστης μας. Η Πινακοθήκη δεν είναι ιδιωτικό ατελιέ ελιτίστικων προοδευτικών παρεών που βγάζουν τα κόμπλεξ τους πάνω στην ορθοδοξία. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και χρηματοδοτείται από εμάς μέσω των φόρων μας. Από εμένα, από εσένα, από κάθε Έλληνα».

«Έχουν εκλάβει την ανοχή μας ως αδυναμία. Καιρός λοιπόν να μπει μια τάξη. Πλέον αναλαμβάνει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Η ελευθερία της τέχνης σταματά εκεί που ξεκινά η προσβολή της Πίστης μας» συμπληρώνει η κ. Λατινοπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.