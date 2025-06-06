Ανοιχτή επιστολή του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τη Γάζα: «Ο πόλεμος είναι εναντίον της Χαμάς»

Ανοιχτή επιστολή σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, έστειλε ο Ισραηλινός Πρέσβης στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ.

Στην επιστολή του μιλάει για «υποτιθέμενο 'ανθρωπιστικό αποκλεισμό'». Παραδέχεται ότι οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς υποφέρουν πάρα πολύ, ενώ υποστηρίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχεται στη Γάζα σε επαρκείς ποσότητες, αλλά δεν φτάνει στα χέρια όλων των πολιτών. «Στην πραγματικότητα, η Χαμάς λεηλατεί και κλέβει μεγάλο μέρος της βοήθειας». Και όπως τονίζει: «Ο πόλεμος είναι εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Δείτε την επιστολή του του Ισραηλινού πρέσβη που ανάρτησε στο X:

«Πολλά γράφονται για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Πολλοί στη διεθνή κοινότητα καλούν το Ισραήλ να εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός, να τερματίσει τον υποτιθέμενο «ανθρωπιστικό αποκλεισμό» και να επιτρέψει την παροχή βοήθειας στον πληθυσμό που υποφέρει στη Γάζα.

Αυτή η διατύπωση είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Ο πόλεμος είναι εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς υποφέρουν πάρα πολύ και, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχεται στη Γάζα σε επαρκείς ποσότητες, δεν φτάνει στα χέρια όλων των πολιτών. Στην πραγματικότητα, η Χαμάς λεηλατεί και κλέβει μεγάλο μέρος της βοήθειας. Η Χαμάς ανοίγει συστηματικά πυρά εναντίον αμάχων στη Γάζα που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική προμήθεια. Σε ένα βίντεο, ένα από τα πολλά που αποδεικνύουν τα εγκλήματα της Χαμάς και δεν προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης, η Χαμάς πυροβολεί αμάχους που προσπαθούν να λάβουν τη βοήθεια που είχε προηγουμένως κλέψει και κρύψει σε μια από τις αποθήκες της. Επιπλέον, η διανομή από τον ΟΗΕ υπολειτουργεί. Εκατοντάδες φορτηγά βοήθειας εισέρχονται στη Γάζα, αλλά οι υπηρεσίες του ΟΗΕ δεν τις διανέμουν αποτελεσματικά.

Η βοήθεια δεν ρέει ελεύθερα επειδή η Χαμάς προσπαθεί να εμποδίσει την πρόσβαση ανθρώπων στα κέντρα διανομής του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF), παρά το γεγονός ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν ήδη βοήθεια μέσω αυτών.

Πολλά μέσα ενημέρωσης δεν τα αναφέρουν όλα αυτά. Αντίθετα, αναπαράγουν την προπαγάνδα της Χαμάς ή μη επαληθευμένους ισχυρισμούς. Για παράδειγμα, το BBC και η Washington Post αναγκάστηκαν να διορθώσουν τις συκοφαντικές τους αναφορές που ισχυρίζονταν ότι το Ισραήλ σκότωσε 30 πολίτες στη Γάζα που προσπαθούσαν να λάβουν βοήθεια. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Οι αρχικές αναφορές διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Έχουμε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από τα ΜΜΕ. Εάν δεν είναι βέβαια για τα γεγονότα και αποφασίζουν να τα μεταδόσουν, θα πρέπει να αναφέρουν ότι οι πληροφορίες προέρχονται από τη Χαμάς, ότι δεν υπάρχει επαλήθευση και ότι περιμένουν απάντηση του Ισραήλ. Χρειάζεται μόνο ένα δευτερόλεπτο για να προωθηθεί ένα συκοφαντικό ψέμα. Χρειάζεται όμως χρόνος για να απαντηθεί και για να επαληθευτούν τα γεγονότα.

Υπάρχει μια σημαντική διάκριση μεταξύ της υπεύθυνης δημοσιογραφίας και των απόψεων των σχολιαστών, των blogger ή των ιδεολογικά καθοδηγούμενων φωνών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις δημοκρατίες, εμπιστευόμαστε τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης για την υπεύθυνη παρουσίαση της πραγματικότητας και τα μέσα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιες προδιαγραφές.

Προς το παρόν, ορισμένα μέσα ενημέρωσης υπονομεύουν αυτήν την εμπιστοσύνη, αναφέροντας μισές αλήθειες και τροφοδοτώντας παραπλανητικά συναισθήματα.

Το Ισραήλ δέχεται την κριτική, αλλά με βάση τα πραγματικά γεγονότα. Τα ΜΜΕ, έχουν τον ρόλο της επαλήθευσης των γεγονότων και να θέτουν δύσκολα ερωτήματα σε όλους. Πού είναι η καταδίκη της Χαμάς για την κλοπή ανθρωπιστικής βοήθειας; Ποιος θίγει την κακή κατανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και την αντίθεσή του στη βοήθεια που διανέμεται από το GHF, η οποία κάνει διάκριση μεταξύ των τρομοκρατών της Χαμάς και κατοίκων της Γάζας που έχουν ανάγκη; Πού είναι οι ερωτήσεις προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σχετικά με το πώς να ξεριζωθεί η Χαμάς, επιτρέποντας στους κατοίκους της Γάζας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον χωρίς αυτή; Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά για τον ISIS και τη Χαμάς;

Επισυνάπτω στιγμιότυπα που απουσιάζουν από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για στοχασμό-σχετικά με το πώς να αφοπλιστεί αποτελεσματικά η Χαμάς, υποστηρίζοντας πραγματικά τον λαό της Γάζας».

