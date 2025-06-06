Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στο Γαλάτσι, που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, επισκέφτηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο του ευρύτερου κυβερνητικού σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠΑ και τη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας στην Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την εικόνα την οποία αντίκρισα σήμερα. Ένα σύγχρονο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας το οποίο ετοιμάστηκε μέσα από την εξαιρετική συνεργασία του eΕΦΚΑ και του δήμου Γαλατσίου που μπορεί να εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας σε συνθήκες αξιοπρέπειας, ταχύτητας και προφανώς και εύκολης προσβασιμότητας, κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία.

Κληρονομήσαμε, η αλήθεια είναι, στα ζητήματα πιστοποίησης της αναπηρίας πολλές εκκρεμότητες από το παρελθόν αλλά με πολύ συστηματική προσπάθεια η κατάσταση πιστεύω εξομαλύνεται. Μίλησε η υπουργός για τη σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής για να μπορούν οι συμπολίτες μας να έχουν το ραντεβού το οποίο επιζητούν και ευχόμαστε σύντομα αυτός ο χρόνος να μηδενιστεί, στην καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών του eΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ στην πρόσληψη παραπάνω γιατρών και φυσικά στην αυτονόητη διεύρυνση της λίστας αναπηριών που είναι μη αναστρέψιμες.

Θεωρώ αδιανόητο να ζητούμε από τους συμπολίτες μας να επαναπιστοποιείται η αναπηρία τους όταν γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάστασή τους».

Πηγή: skai.gr

