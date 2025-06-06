Την εκκίνηση του προγράμματος κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ, με ημερομηνία έναρξης τη 16η Ιουνίου, ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική και συγκινητική ημέρα, καθώς, όπως είπε, ένα χρόνιο όραμα, ένα αίτημα των ενώσεων ασθενών για το αυτονόητο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στη φροντίδα του κράτους γίνεται πραγματικότητα.

«Σκεφτόμαστε πολλές φορές ποιος είναι ο ρόλος και το νόημα της πολιτικής και περνάμε μέσα από πολλές δυσκολίες και πολλές αντιξοότητες. Είναι όμως ορισμένες μέρες που πραγματικά αισθάνεται κανείς ότι όλη αυτή η προσπάθεια αξίζει τον κόπο, ειδικά όταν μπορεί μέσα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις να κάνει καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Θυμάμαι πότε ευαισθητοποιήθηκα για πρώτη φορά, βλέποντας τις εικόνες της ντροπής, όπως τις χαρακτήρισε ο υπουργός, στον ΕΟΠΥΥ και είπα μέσα μου δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη πρόσβασης σε αυτά τα φάρμακα. Και πράγματι, μέσα από πολύ συστηματική δουλειά του Υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εξαγγείλουμε την καθολική κατ’ οίκον διανομή των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα ξεκινήσει από τις 16 Ιουνίου.

Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα, διότι νομίζω ότι τα είπατε όλα μιλώντας ως εκπρόσωποι των ασθενών που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Αυτό που θέλω απλά να επισημάνω και να υπερτονίσω είναι ότι πίσω από κάθε τέτοια πρωτοβουλία κρύβεται πολύ σκληρή δουλειά, κανονιστική, ρυθμιστική, δουλειά στο πεδίο, έτσι ώστε να είναι κανείς σίγουρος ότι αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί με την αποτελεσματικότητα και με τη χρονική συνέπεια που αυτό επιβάλλει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις 16 Ιουνίου με μια συνεργασία με εταιρεία πιστοποιημένη. Ζητούμε από τους συμπολίτες μας να εμπιστευθούν αυτό το καινούργιο κανάλι διανομής, το οποίο πράγματι θα κάνει τη ζωή σας πολύ καλύτερη και πολύ ευκολότερη».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στις λέξεις αξιοπρέπεια και φροντίδα:

«Δύο λέξεις συγκρατώ από αυτήν την εκδήλωση: Αξιοπρέπεια. Δεν είναι αξιοπρεπές ένας καταπονημένος συμπολίτης μας να περιμένει ώρες στην ουρά του ΕΟΠΠΥ για ένα φάρμακο το οποίο μπορεί. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι μπορεί να φτάσει στο σπίτι του και να γλυτώσει αυτή την ταλαιπωρία. Και η δεύτερη λέξη είναι φροντίδα. Ένα κράτος το οποίο φροντίζει τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη και ουσιαστικά υλοποιεί στην πράξη αυτό το πολύ ωραίο λόγκο του ΕΟΠΥΥ, το οποίο δείχνει ουσιαστικά τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι είναι αγκαλιασμένοι, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη φροντίδα και την ευαισθησία που ειδικά ένας οργανισμός σαν τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να επιδεικνύει.Θα φροντίσουμε να είμαστε από πάνω στην υλοποίηση του προγράμματος, έτσι ώστε οποιεσδήποτε δυσκολίες αρχικές μπορεί να υπάρχουν να ξεπεραστούν το συντομότερο δυνατόν».

Κλείνοντας ευχαρίστησε τις Ενώσεις Ασθενών, διότι όπως είπε, «έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε έναν πολύ ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο με το Υπουργείο. Είστε θεσμοθετημένοι συνομιλητές μας, αλλά είστε και οι άνθρωποι που μπορείτε να μας μεταφέρετε από πρώτο χέρι τη δική σας πραγματική εμπειρία, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η πραγματικότητα πολλές φορές είναι διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζεται. Με Αι, όχι με Ε. Γι αυτό και ο διάλογος αυτός έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά ακόμα σημαντικά πράγματα ως προς τη δημιουργία αυτού του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας που οραματιζόμαστε με τον Υπουργό, στα πλαίσια των συνολικών πρωτοβουλιών που έχουμε αναλάβει από τις σημαντικότατες δράσεις που αφορούν την πρόληψη μέχρι την αναμόρφωση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας, όπου εξελίσσεται ένα πρόγραμμα μοναδικό για τα δεδομένα του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

«Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι σε όσους δρομολόγησαν αυτό το πρόγραμμα και καλή αρχή στις 16 Ιουνίου με τις πρώτες κατ οίκον παραδόσεις φαρμάκων σε αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.