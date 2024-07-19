Ξεκινάει τις επόμενες μέρες το παζάρι των επιτρόπων και οι διεκδικήσεις της Ελλάδας

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η επανεκλογή της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δεύτερη θητεία, επισπεύδει και τις συζητήσεις στις ευρωπαϊκές ηγεσίες για τους νέους επιτρόπους που θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους. Όπως δήλωσε η ίδια, τον επόμενο μήνα, θα επικεντρωθεί στην στελέχωση του κολεγίου των Επιτρόπων της επόμενης πενταετίας και θα αποστείλει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιστολή με την οποία θα ζητά μια γυναίκα και έναν άνδρα υποψήφιο. Θα πραγματοποιήσει ακρόαση των υποψηφίων μετά τα μέσα Αυγούστου, είπε, ενώ ζήτησε ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών Επιτρόπων για την επόμενη Επιτροπή.

Πριν όμως εκκινήσουν οι θεσμικές διαδικασίες και οι κατ' ιδίαν επαφές της προέδρου της Κομισιόν με τους υποψηφίους Επιτρόπους, θα έχει προηγηθεί το καθιερωμένο “παζάρι” που διεξάγεται σε επίπεδο παρασκηνιακών διεργασιών με τους Ευρωπαίους ηγέτες προκειμένου ο καθένας να διεκδικήσει το χαρτοφυλάκιο που επιδιώκει.

Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομόλογός του, Ντόναλτ Τουσκ, αναμένεται να είναι από τους πρώτους ηγέτες με τους οποίους θα επικοινωνήσει η επανεκλεγείσα Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, καθώς ήταν οι δύο ηγέτες οι οποίοι με κοινή επιστολή τους που υπέγραψαν εκ μέρους του ΕΛΚ στήριξαν εκ νέου την υποψηφιότητα της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ στήριξαν και επιχειρηματολόγησαν καθ' όλη την προεκλογική συζήτηση και διαπραγμάτευση που διεξήχθη και στο ευρωπαϊκό Συμβούλιο για για να επαναδιεκδικήσει και εν τέλει να επανεκλεγεί η κ. Φον ντερ Λάιεν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προφανώς μία σειρά λίγων προσώπων στο μυαλό του για τις επόμενες κινήσεις του και την πρόταση προς την πρόεδρο της Επιτροπής, ωστόσο εκείνο που θα κρίνει ποιος θα είναι ο Έλληνας Επίτροπος που θα μετακομίσει στις Βρυξέλλες έχει άμεση συνάρτηση και θα κριθεί από το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει εν τέλει η Ελλάδα.

“Το πρόσωπο το οποίο θα προτείνω, ο ή η Επίτροπος, θα εξαρτάται από το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει η χώρα” δήλωσε με σαφήνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

“Έχω τις προτεραιότητές μου, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μία απόφαση που αφορά μόνο την Πρόεδρο της Επιτροπής, κανέναν άλλο. Είναι σαν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ορίζει Υπουργούς. Νομικά έχει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε, ανάλογα το χαρτοφυλάκιο ανάλογα και το πρόσωπο” πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σε ότι αφορά δε στο χαρτοφυλάκιο που θα διεκδικήσει για τη χώρα, το σκιαγράφησε περιγράφοντας πως επιθυμεί “ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο να είναι προφανώς σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, γιατί ούτως ή άλλως δεν στέλνουμε Επίτροπο για να διευθετούμε τα δικά μας ζητήματα. Ο Επίτροπος, τη στιγμή που πηγαίνει, φοράει ευρωπαϊκό καπέλο”. Αυτό που φαίνεται να απομακρύνεται πάντως από το κάδρο των ελληνικών διεκδικήσεων είναι το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Πολιτικής, σε αντίθεση με το χαρτοφυλάκιο της Ανταγωνιστικότητας ή της Διεύρυνσης που θα ενδιέφεραν την χώρα μας αλλά υπάρχουν αντίστοιχα και άλλοι ισχυροί διεκδικητές.

Προς ώρας πάντως το επικρατέστερο σενάριο και όνομα, φαίνεται να είναι αυτό του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος δείχνει να κερδίζει στο “μπρα ντε φερ” για το χρίσμα τον εν ενεργεία κάτοχο του αξιώματος Μαργαρίτη Σχοινά, του οποίου η θητεία δεν αναμένεται να ανανεωθεί για δεύτερη πενταετία ενώ στα υπό συζήτηση ονόματα για το Κολλέγιο των Επιτρόπων συζητήθηκαν επίσης αυτό της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, του πρώην υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου καθώς και του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Θανάση Μπακόλα.

