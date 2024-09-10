Τον σχεδιασμό για την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, παρουσίασε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Νίκος Παππάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς επεσήμανε την ανάγκη για «οργανωμένη εξωστρέφεια» σε κάθε επίπεδο. Σημείωσε ότι «θα πρέπει να αναδειχθούν εκ νέου οι προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την πάταξη της κερδοσκοπίας και για την αναμόρφωση του φορολογικού, που παρουσιάστηκαν πριν από τις ευρωεκλογές και πυροδότησαν τον διάλογο για την ανάγκη εφαρμογής συνεκτικών σχεδίων επί των δύο ζητημάτων».

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα της επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Παππάς, μετά από σύσκεψη με τους βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας σήμερα στη Βουλή, εισηγήθηκε την πραγματοποίηση επίσκεψης σε δομή Υγείας, τη συνάντηση με τη διοίκηση της Helexpo, την περιοδεία στα περίπτερα της ΔΕΘ, τη σύσκεψη εργασίας με παραγωγικούς φορείς και τη διοργάνωση συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: skai.gr

