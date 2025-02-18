Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Thess Summit, αύριο Τετάρτη ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται κάποιες ακόμα στάσεις.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Στις 10:30 θα επισκεφθεί το εργοτάξιο fly over και στις 11:00 θα παρευρεθεί στο υπό κατασκευή Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φίλτρου. Στις 12:00, θα κάνει επίσκεψη στο Άσυλο του Παιδιού και κατόπιν στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Τέλος, στις 18:00, θα ξεναγηθεί στα Γραφεία τους Νέας Δημοκρατίας στην οδό Μιχαήλ Καλού, και ειδικότερα στην έκθεση φωτογραφίας για τα 50 χρόνια του κόμματος.

Η Σύνοδος Thess Summit, η οποία διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, πραγματοποιείται στο PortoPalace Θεσσαλονίκης, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο του Τhessaloniki Summit, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.