«Το πόρισμα, αντικειμενικά, επιχειρεί να μεταθέσει τη συζήτηση από τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών στα Στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αγωνίζονται νυχθημερόν για την προστασία της χώρας», τόνισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, απάντησε σε Επίκαιρες Ερωτήσεις Βουλευτών της Αντιπολίτευσης, σχετικά με τη διαχείριση και τον χειρισμό του ναυαγίου της Πύλου και του πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη.

Διευκρίνισε ότι: «Κατά το μέρος που έχει νομικό και όχι πολιτικό περιεχόμενο, το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά και δικαστικά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Είναι αυτονόητο ότι οι αποφάσεις τους είναι απολύτως σεβαστές για την Κυβέρνηση».

Αντέκρουσε, δε, το επιχείρημα ότι δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και Συνηγόρου του Πολίτη, λέγοντας ότι: «Ασφαλώς και υπήρξε. Ό,τι ζητήθηκε, δόθηκε. Όπως, για παράδειγμα, οι διαδικασίες Θαλάμου Επιχειρήσεων, οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του Θαλάμου Επιχειρήσεων, το σύνολο των Ημερολογίων του ΠΛΣ 920, το σύνολο των Ημερολογίων του Θαλάμου Επιχειρήσεων, κ.α.».

Τέλος, αναφερόμενος στα περί εφαρμογής «πειθαρχικής δικαιοδοσίας» από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά το συγκεκριμένο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, τόνισε ότι «Το πόρισμα αξιολογείται αρμοδίως και θα τοποθετηθούμε στα περί πειθαρχικής δικαιοδοσίας μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας».

Ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι «έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και θα σεβαστούμε κάθε απόφασή της».

Αναφερόμενος επί της αρχής τόνισε: «Το θέμα, ως βαθιά ανθρωπιστικό, εκτός των άλλων, δεν είναι επιδεκτικό πολιτικής εκμετάλλευσης. Αντίθετα, είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να μας ενώνει, τόσο στην ειδική του εκδοχή όσο και στην ευρύτερη, ως θέμα παράνομης διακίνησης μεταναστών, παράνομης εισόδου στη χώρα και στην Ευρώπη – και βέβαια – παράνομης εκμετάλλευσης και διακινδύνευσης όλων αυτών των ανθρώπων, των οποίων η ανάγκη, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους ασυνείδητους διακινητές. Το κεντρικό θέμα είναι αυτό και δεν γίνεται να το ξεχνάμε».

Αναφερόμενος ο κ. Γκίκας στον ρόλο και την αποστολή του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. τόνισε: «Το Λιμενικό μας Σώμα, με αποτελεσματικότητα και αυταπάρνηση, διαφυλάσσει, στο ακέραιο, τις αρχές και τις αξίες που διαχρονικά υπηρετεί. Ήτοι, τη διασφάλιση, τη διαφύλαξη και την επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων, τον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως, τον σεβασμό προς την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα και τον απόλυτο σεβασμό προς τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.».

Ανέφερε, δε, ότι: «Μόνο το 2024 σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης, είχαμε 158 περιστατικά και διασώθηκαν 6.173 ανθρώπινες ζωές.». Και συμπλήρωσε: «Μπορεί να είχαμε είσοδο στη χώρα 47.267 παράτυπων μεταναστών και προσφύγων πέρυσι, αλλά συλλάβαμε, μόνο το 2024, 625 αδίστακτους διακινητές, όσο δύο ολόκληρες φυλακές δηλαδή. Αυτή είναι η υπηρεσία που προσφέρει το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.»

