Την απόφαση να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία με τα τρακτέρ τους στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε σήμερα η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, οι αγρότες σκοπεύουν να ξεκινήσουν από το μπλόκο των Μαλγάρων και να κατευθυνθούν προς το ξενοδοχείο στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, όπου είναι προγραμματισμένο να μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit.

Αγρότες από την περιοχή της Θεσσαλίας σχεδιάζουν να κατευθυνθούν προς τα Μάλγαρα και από εκεί με κομβόι, με τους συναδέλφους τους από τη δυτική Θεσσαλονίκη, να φτάσουν στην πόλη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν αλλά και να ζητήσουν, όπως λένε, συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τους ίδιους, στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τα αιτήματα που έθεσαν δεν ικανοποιήθηκαν και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στη Voria.gr, ζητούν συγκεκριμένες διευκρινίσεις και όχι αοριστίες.

