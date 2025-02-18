Σε δήλωση στην οποία «αναγνωρίζει το λάθος του» προχώρησε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μετά το βίντεο το οποίο τον εμφανίζει να υβρίζει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και να ειρωνεύεται τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «θα ήθελα να ξεκαθαρίσω δημόσια ότι αναγνωρίζω το λάθος μου γι’ αυτή την καθ’ υπερβολήν προφορικότητα στον λόγο μου, προκειμένου να αναδειχθεί το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων που προκαλεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Παράλληλα τονίζει πως «ο κοινοβουλευτικός λόγος μου και ο δημόσιος λόγος μου σε όλη τη μακρά θητεία μου στα δημόσια πράγματα, δεν ήταν και δεν είναι ποτέ αυτός, γιατί ανέκαθεν σεβόμουν και σέβομαι τους θεσμούς και τους ανθρώπους, όχι όμως και τις πολιτικές στις οποίες αναφερόμουν».

«Με αφορμή το θόρυβο που έχει προκληθεί γύρω από δημόσια ομιλία μου σε χώρο μίας εκδήλωσης, προς αποκατάσταση της ορθότητας και για να μη μένουν λάθος εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω δημόσια ότι αναγνωρίζω το λάθος μου γι’ αυτή την καθ’ υπερβολήν προφορικότητα στον λόγο μου, προκειμένου να αναδειχθεί το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων που προκαλεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο κοινοβουλευτικός λόγος μου και ο δημόσιος λόγος μου σε όλη τη μακρά θητεία μου στα δημόσια πράγματα, δεν ήταν και δεν είναι ποτέ αυτός, γιατί ανέκαθεν σεβόμουν και σέβομαι τους θεσμούς και τους ανθρώπους, όχι όμως και τις πολιτικές στις οποίες αναφερόμουν».

Μαρινάκης: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα, μονόδρομος η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται ότι για «αντιδημοκρατικό παραλήρημα» κατηγόρησε νωρίτερα τον βουλευτή Αχαΐας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ζητώντας έντονα τη διαγραφή του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.

Ειδικότερα, τόνισε πως η στάση του κ. Παναγιωτόπουλου συνιστά «αντιδημοκρατικό παραλήρημα» και κάλεσε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή του βουλευτή, επισημαίνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα φέρει και η ίδια ευθύνη, επιτρέποντας τη διάδοση επικίνδυνων, όπως τις χαρακτήρισε, απόψεων για τη Δημοκρατία.

«Η απόπειρα να βυθιστεί ξανά η χώρα στον βούρκο της τοξικότητας και του διχασμού δεν θα περάσει», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με σαφήνεια υπέρ της προστασίας των θεσμών, του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας, χωρίς υπεκφυγές και ίσες αποστάσεις.

Παναγιωτόπουλος: Χαρακτήρισε «χαζό πρωθυπουργό» τον Μητσοτάκη που σε λίγο θα εκτελεί τους χοντρούς και τους κοντούς

Υπενθυμίζεται πως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε «συμμορία» τη σημερινή κυβέρνηση και «χαζό πρωθυπουργό» τον Μητσοτάκη.

Ακόμα, ισχυρίστηκε ότι με τη φασιστική πολιτική που θα ακολουθήσει, στο μέλλον όσοι είναι χοντροί ή κοντοί θα εκτελούνται.

Σύμφωνα με τη στήλη «Big Mouth», όλα τα παραπάνω ο κ. Παναγιωτόπουλος τα ξεστόμισε «σε κοπή πίτας σε μια χασαποταβέρνα στο χωριό Χαλανδρίτσα του δήμου Ερυμάνθου, ανοίγοντας διάλογο και με κάποιους θαμώνες που, έπιναν το κρασί με το νεροπότηρο και την ώρα που αποκαλούσε συμμορία την κυβερνώσα παράταξη, τον διόρθωναν από κάτω, λέγοντας του αρχηγός της "συμμορίας" είναι η Ντόρα».

«Ναι, είναι λίγο χειρότερη από αυτό το χαζό πρωθυπουργό, που έχουμε», συμπλήρωσε ο ίδιος για την Ντόρα Μπακογιάννη, και στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η «συμμορία που μας κυβερνάει» θα ασκήσει ρατσιστική και φασιστική πολιτική, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σε λίγο αυτή η πολιτική θα καταλήγει ξέρετε πού; Δεν μ’ αρέσει ετούτος γιατί είναι χοντρός, δεν μ’ αρέσει εκείνος γιατί είναι κοντός, δεν μου αρέσει ο άλλος γιατί πιστεύει κείνο κει, σκότωτον. Εκεί μας οδηγεί».

«Κοντούλα λεμονιά ο Ανδρουλάκης»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Παναγιωτόπουλος με ειρωνικό τρόπο αποκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη «μωρή κοντούλα λεμονιά», που ψήλωσες και νομίζεις ότι έγινες δυο μέτρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος προ μηνών είχε απασχολήσει και πάλι την επικαιρότητα, επειδή μιλούσε με βιντεοκλήση σε επιτροπή της Βουλής την ώρα που οδηγούσε.

